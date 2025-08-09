快訊

立院法制局稱憲法解釋只需尊重 吳思瑤：藍白立委又開始故態復萌

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市黨部今天到新店聲援拔羅波團隊。記者葉德正／攝影
民進黨新北市黨部今天到新店聲援拔羅波團隊。記者葉德正／攝影

立法院法制局日前報告聲稱「憲法解釋並不等於憲法」，引發「國會擴權2.0」爭議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天出席新店拔羅波活動受訪表示，法制局報告使用藍營御用學者說法，連IG貼文都可以引用，憲法裁判只需尊重不需遵守，人民可不可以說立法院訂的法律也只要尊重看看就好，不需要遵守？

吳思瑤說，唯有民意可以讓在野立委感到害怕，726第一波罷免投票確實讓藍白立委暫時克制跟自制，但726投票結果很遺憾，「提起罷免的一方我們暫時挫敗，也看到藍白立委又開始故態復萌」。

吳思瑤說，昨天司法院非常清楚打臉法制局報告，報告本身專業性，還有引用居然都是藍營御用學者意見，連IG發文都可拿來引用，就可知研究報告粗糙不堪、專業不足。

吳思瑤說，唯有823第二波的罷免投票，再一次展現公民力量，才能進步有效來反制藍白立委這些違法亂紀的氣焰跟意圖。

吳思瑤說，有人解讀法制局研究報告會不會是立法院藍白啟動國會擴權2.0測風向的作為「確實有可能」，現在能防治跟防範的，除專業界司法界發聲外，也就是人民團結的力量，希望823雖然困難，但是只要有機會，就會跟人民站在一起。

