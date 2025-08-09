聽新聞
0:00 / 0:00
立院法制局稱憲法解釋只需尊重 吳思瑤：藍白立委又開始故態復萌
立法院法制局日前報告聲稱「憲法解釋並不等於憲法」，引發「國會擴權2.0」爭議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天出席新店拔羅波活動受訪表示，法制局報告使用藍營御用學者說法，連IG貼文都可以引用，憲法裁判只需尊重不需遵守，人民可不可以說立法院訂的法律也只要尊重看看就好，不需要遵守？
吳思瑤說，唯有民意可以讓在野立委感到害怕，726第一波罷免投票確實讓藍白立委暫時克制跟自制，但726投票結果很遺憾，「提起罷免的一方我們暫時挫敗，也看到藍白立委又開始故態復萌」。
吳思瑤說，昨天司法院非常清楚打臉法制局報告，報告本身專業性，還有引用居然都是藍營御用學者意見，連IG發文都可拿來引用，就可知研究報告粗糙不堪、專業不足。
吳思瑤說，唯有823第二波的罷免投票，再一次展現公民力量，才能進步有效來反制藍白立委這些違法亂紀的氣焰跟意圖。
吳思瑤說，有人解讀法制局研究報告會不會是立法院藍白啟動國會擴權2.0測風向的作為「確實有可能」，現在能防治跟防範的，除專業界司法界發聲外，也就是人民團結的力量，希望823雖然困難，但是只要有機會，就會跟人民站在一起。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言