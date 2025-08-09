指被虐還考慮環保 陳佩琪：關押柯文哲的人都該被槍斃

台北地院日前審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲暴走，爆粗口摔水瓶。柯的妻子陳佩琪今在臉書發文談「一瓶水的故事」，指出在惡劣環境下被虐一年，還在考慮環保、愛地球，民進黨選舉選到點鈔機都搬到競總數鈔票，「我的先生要是要這樣被關押一年，這些人統統都該被槍斃…。」

陳佩琪表示，從柯文哲在獄中腎結石開刀後，每遇開庭， 她都從家裡帶柯習慣用的保溫瓶，「他環保，拒絕喝瓶裝水」，後因瓶身不透明，被法警禁止，往後律師每次開庭就買一瓶水給柯文哲，想說要是再脫水，腎結石又會來了。但每每開庭結束，那瓶水總是完好如初，律師說柯堅持不去開那瓶水，理由是喝沒完，又不能帶回北所，被丟不環保又浪費。

「想到這裡，自己躲起來哭好久。」陳佩琪表示，想到柯都在那種惡劣環境下被虐一年，還在考慮環保、愛地球，上周四出庭前，她從家裡櫃子拿出過去柯文哲活動時帶回來、人家送的飲料瓶，再次沖洗乾淨後，裝了滿滿一瓶透明、從家裡飲水機接出來的白開水，先放冰箱內一晚，想說等到拿到柯手上時，冰冰涼涼的，也希望喝得出來那是從家裡出來的味道。

陳佩琪質疑，柯文哲做了什麼、需要被這社會如此對待？民進黨說沒有操弄司法，那想問這些檢察官、地院、高院法官到底是有什麼深仇大恨？為何裁決都和過往不一樣？一再延押，抗告也一再駁回，「我都不搞不清楚到底是誰要一再羈押他了？」

陳佩琪說，只想問問司法人員，或所有過去有從政經驗、或只是一般市井百姓，要不要去探聽看看民進黨過往行徑，以民進黨這些人過往的所作所為，「他們又不似先生是黨主席，需要扶持整個黨的運作，他們都選舉選到點鈔機都搬到競總去數鈔票了，我的先生要是要這樣被關押一年，這些人統統都該被槍斃…。」

陳佩琪更說2015年柯文哲剛當選市長第一年，夫妻有次利用周末上靈鷲山去找大師閒聊人生，「大師送了我們夫妻一對環保瓶，先生是亮金色的，我則是淺桃紅色的，我很喜歡，至今出門活動還一直把這兩瓶帶在身上。」她說，家裡還有好多柯活動時人家送的飲料瓶，都被她洗得很乾淨，有機會就拿出來再利用。 陳佩琪今在臉書發文談「一瓶水的故事」，陳說2015年柯文哲剛當市長第一年，夫妻利用周末上靈鷲山去找大師閒聊人生，大師送一對環保瓶，「先生是亮金色的，我則是淺桃紅色的」。圖／取自陳佩琪臉書

