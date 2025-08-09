憲法法庭受理總預算釋憲案 黃國昌：要運作很簡單 只要賴總統開誠布公
民進黨立院黨團認為中央政府總預算案違憲，行政院也於5月21日提出釋憲，憲法法庭日前受理，昨上網公開書狀。民眾黨主席黃國昌表示，憲法法庭受理也非第一個案子，憲法法庭要運作很簡單，只要賴總統開誠布公跟在野黨坦率交換意見，但若不改威權心態，才是讓台灣民主陷入更大危機。
黃國昌今出席「全民國防論壇」，受訪時被問及憲法法庭受理總預算釋憲案，他說，憲法法庭受理也不是第一個案子，之前開說明會也受理其他案子，現在憲法法庭有受到全體國人信賴？還是民進黨御用打手？相信過去這段時間公民社會已經清楚作出裁判跟不信任訊息。
黃國昌說，行政院發言更是荒腔走板，沒看過憲法訴訟法規定？難道行政院真正是太上皇機關？要公然下指導棋？現在憲法法庭運作問題很簡單，只要賴總統開誠布公跟在野黨真正坦率交換意見，提出可以讓台灣社會幸福、具有獨立性、敢批判當權者、具有憲法意識的人來出任大法官，而非找出唯唯諾諾的人、只是執行執政黨意志的人，這才是解決問題之道。
黃國昌認為，相信過去這段期間有非常多評論跟建議都是誠懇提給賴政府，但若不改目前專制獨裁的威權心態，只想著把不贊成民進黨的人當雜質剔除，心態不加以改正，才是讓台灣民主陷入更大危機。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言