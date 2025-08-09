憲法法庭受理總預算釋憲案 黃國昌：要運作很簡單 只要賴總統開誠布公

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主辦「全民國防論壇」，民眾黨主席黃國昌（右）被問及憲法法庭日前受理中央政府總預算釋憲案，黃說，憲法法庭要運作很簡單，只要賴總統開誠布公跟在野黨坦率交換意見。記者蘇健忠／攝影
民進黨立院黨團認為中央政府總預算案違憲，行政院也於5月21日提出釋憲，憲法法庭日前受理，昨上網公開書狀。民眾黨主席黃國昌表示，憲法法庭受理也非第一個案子，憲法法庭要運作很簡單，只要賴總統開誠布公跟在野黨坦率交換意見，但若不改威權心態，才是讓台灣民主陷入更大危機。

黃國昌今出席「全民國防論壇」，受訪時被問及憲法法庭受理總預算釋憲案，他說，憲法法庭受理也不是第一個案子，之前開說明會也受理其他案子，現在憲法法庭有受到全體國人信賴？還是民進黨御用打手？相信過去這段時間公民社會已經清楚作出裁判跟不信任訊息。

黃國昌說，行政院發言更是荒腔走板，沒看過憲法訴訟法規定？難道行政院真正是太上皇機關？要公然下指導棋？現在憲法法庭運作問題很簡單，只要賴總統開誠布公跟在野黨真正坦率交換意見，提出可以讓台灣社會幸福、具有獨立性、敢批判當權者、具有憲法意識的人來出任大法官，而非找出唯唯諾諾的人、只是執行執政黨意志的人，這才是解決問題之道。

黃國昌認為，相信過去這段期間有非常多評論跟建議都是誠懇提給賴政府，但若不改目前專制獨裁的威權心態，只想著把不贊成民進黨的人當雜質剔除，心態不加以改正，才是讓台灣民主陷入更大危機。

