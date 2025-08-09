批疊加關稅竟用「暫時性」騙 黃國昌：盼賴總統誠實面對國人

美國對等關稅8月7日正式上路，行政院經貿談判辦公室昨晚表示，川普簽署的行政命令中，僅有已與美方達成協議的歐盟，其對等關稅不是用疊加方式計算。民眾黨主席黃國昌表示，行政團隊從來沒有清楚告訴國人是20%加上既有關稅，希望賴總統能誠實面對國人，至今還在用暫時性關稅矇騙國人是無法解決的。

黃國昌今上午出席「全民國防論壇」，受訪被問及疊加關稅一事，他說，過去這幾個月，全體國人關心美國高關稅議題，可以清楚看出，政府不僅僅對外談判進退失據、荒腔走板，甚至在國內不要說踐行任何民主程序，連基本資訊提供、對國人報告責任都沒有盡到，只能說沒有最黑箱，只有更黑箱。

黃國昌說，4月時是所謂的真的暫時性關稅，4月說明的是有個截止日期的暫時性關稅，大家清楚知道是原來稅率往上疊加，但這次8月的川普政府公布稅率，我國政府從頭到尾都在喪事喜辦，一直跟全體國民說，適用關稅跟其他國家比起來如何如何，不管是立院報告或他先前主持黨團協商，要求行政院長到立院報告過程中，整個行政團隊，包括經貿辦對外負責談判，從來沒有清楚告訴國人是20%加上既有關稅。

黃國昌批，一直拖到昨天晚上才透過媒體放話釋出這麼嚴重訊息，「我希望賴總統能夠誠實面對國人」，高關稅面對衝擊是所有產業，特別是傳產業，以及所有勞工，但用蓋牌、黑箱方式，至今還在用暫時性關稅矇騙國人的方式是無法解決的。

至於民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今上午在臉書發文嗆，4月行政院就對外說明的事，8月還說是黑箱，黃國昌把自己不懂的事以為撿到槍。

黃國昌說，行政部門選擇用黑箱蓋牌來欺瞞台灣社會，沒看到台灣社會面臨的衝擊跟痛苦時，執政黨立委竟然還要出來護航、出來洗地，這不僅是自我角色認知錯亂，更清楚顯示整個執政團隊從行政部門到立法部門的集體墮落。

