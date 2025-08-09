網傳調閱標案資料公文 王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

近期在網路上流傳國民黨立委王鴻薇，去函公部門要求提供標案資料的公文。王鴻薇今日反擊，只有蟑螂窩才見不得光，她會繼續為納稅人監督，讓這些見不得人的標案攤在太陽底下。

王鴻薇被爆在罷免過後，她向公部門要求調閱標案資料，對象包括YouTuber「志祺七七」、「法律白話文」，以及饒舌歌手「大支」等，並且相關公文在網上流傳。

王鴻薇今日說，最近在網路上有人故意曝光她對政府機關查閱相關標案的公文，這樣的曝光顯示政府裡面有內鬼，心虛，怕這些見不得人的標案曝光。又有人批評她說是選後報復。請問她之前踢爆大支短短幾年，每年都可以拿到補助，且補助金額超過2000萬，或最近被踢爆的一家青鳥書店成立短短五年間，能夠拿到政府將近7000萬的標案，這很符合社會觀感嗎？

王鴻薇表示，很多的團體、樂團或書店苦哈哈，但只要符合「綠友友」，幫罷團、青鳥當側翼，就可以拿到政府的標案，這樣合理嗎？如果這些標案理直氣壯，應該自己公開，幹嘛怕被查，只有蟑螂窩才見不得光。

王鴻薇指出，她身為立法委員，她查察政府的標案、補助，是因為她自己申請標案、補助嗎？她一毛錢的補助都沒有申請，但她有責任幫納稅人監督，若納稅人的錢假補助跟標案之名，通向罷團、綠友友，當然是社會大眾不能容忍的事情。

王鴻薇強調，這樣的曝光沒有辦法嚇唬她，她會繼續為納稅人監督，嚴格監督，查案揭弊，讓這些見不得人的標案攤在太陽底下。

商品推薦