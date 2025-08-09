美關稅疊加恐一次削弱30%我競爭力 翁履中：央行要適度貶值

美國開始實施對台課徵20%對等關稅，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。旅美學者翁履中9日凌晨在臉書上表示，他以工具機等產品為例，原本稅率2至4%，加上20%對等關稅將會是20至24%以上，再疊加今年9%的匯率升值影響，等於競爭力一次性削弱30%左右。執政者現在採取的紓困和補助是正確的做法，這是立刻幫助產業的第一步，建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間。

翁履中認為，對等關稅疊加效應，台灣出口競爭力流失風險上升，穩住產業信心是當務之急。台灣出口製造業正同時承受美國暫時性20%對等關稅、新台幣升值與貿易談判遲遲無果的三重壓力。由經濟部證實，8月7日生效的關稅並非單純的20%，而是必須在既有最惠國（MFN）稅率上加徵，例如輸美工具機原稅率4%左右，加上20%對等關稅後實際稅率超過24%，若再加反傾銷或反補貼稅，成本更高。台灣並未獲得歐盟「疊加豁免」，與日韓相比談判進度落後，使出口競爭力進一步下滑。

翁履中指出，在美方眼中，降稅的交換條件可能是對美加大投資或在科技戰略領域讓步。台積電在美千億美元擴廠暫時爭取到半導體免稅，但傳統製造業如金屬工具機、緊固件、不鏽鋼面板等仍是首當其衝的犧牲者。今年新台幣升值約9%，等於在關稅之外再加一層壓力。業界反映已有訂單延後或取消，信心下滑。超過3000名業者參加經濟部與美方律師舉辦的線上說明會，凸顯市場對新規的不安。

翁履中說，行政院雖已啟動穩就業、產業轉型、紓困貸款與多元市場開拓等方案，但在國際談判桌上的籌碼仍有限，暫時性關稅若無法靠國內對策撐住，產業掏空風險將快速擴大。

翁履中表示，這一次的衝擊，數字說得很清楚，工具機等產品原本稅率2至4%，加上20%對等關稅將會是20至24%以上，再疊加今年9%的匯率升值影響，等於競爭力一次性削弱30%左右。他從美國國際貿易管理局的官方資料，整理了簡單的工具機關稅表，大家很清楚可以看到台灣的工具機平均出口美國關稅如無調整，將落在20至25%之間。而其他有跟美國簽訂FTA的國家，可以豁免各國的對等關稅以外的一般稅率，其中包括了南韓、新加坡等亞洲國家。

翁履中說，需要特別注意這不只是工具機產業的困境，因為其他台灣出口產品同樣遇到疊加關稅影響，對台灣來說，作為出口導向經濟體，當台灣持續加大對美國市場的依賴，無法簽訂FTA或是任何貿易協定，如今遇到關稅戰，就呈現出明顯的結構性劣勢。面對美國的強勢貿易策略，坦白說，沒有任何國家能「輕鬆解套」。正因如此，這是一個必須政治休兵、全民共體時艱的時刻。國內要團結，不要害怕承認產業掏空危機正在發生。

翁履中表示，執政者現在採取的紓困和補助是正確的做法，毫無疑問這是立刻幫助產業的第一步。穩住信心是台灣現在需要的努力，除此之外，建議央行適度讓台幣貶值，替出口企業爭取喘息空間；目前的租稅減免與低利、無息融資，從中央到地方政府相互配合，防止資金鏈斷裂或許都可以加速，加大力道；開拓市場聽起來可行，但實際上各國都遇到關稅壓力，其他市場多半會採取更保護的措施，雖然要嘗試，但需要很現實的說，要有關鍵突破的可能性有限。另外，明確公布對美談判重點與時程也是信心重建的關鍵，減少企業在資訊真空中誤判布局。

翁履中指出，看著台灣面對來自美國的壓力，在美國的台灣朋友不少人都透過各自管道為台灣說話，媒體報導NVIDIA的黃仁勳為台積電爭取到晶片豁免已經是難能可貴的成績，其他的努力多半得到美國好友為台灣抱屈，但他們能改變的實在有限。

翁履中認為，面對川普關稅戰，其實「20%」跟「20%＋」，除了受影響的企業主會計算差距之外，一般老百姓更關心的是自己的工作和薪資還能不能養家糊口，換句話說，媒體上或是政治人物如果因為關稅而進行的相互指責，言詞交鋒，除了宣洩不滿之外，實際上對台灣並沒有幫助。當然，如果目的是為了要取得政治紅利，罵了誰，打壓了誰，貼了誰標籤，來換自己的流量，先政治後國家的思維，希望更多人能理解這種風氣有多需要改變。

翁履中強調，台灣當然有來自對岸的壓力，但是壓力的浪潮有先來後到，當下最明顯的共同壓力源當然是美國的全球關稅戰，如果台灣能用自己的對策穩住國內陣腳，撐過關稅戰的前期，當美國遇到關稅戰的反作用力，幾個月後做出調整的可能性不低。利用台灣的經濟實力穩住產業，不僅是守住台灣產業的必要，也是未來的談判桌上多一分底氣的關鍵。聽起來很樂觀，但是，台灣沒有悲觀的本錢，更沒有內耗的理由。

商品推薦