一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬
台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅智強決定對苗博雅提告，並在脆上發起「一讚求償50元」的活動，兩天累積3萬2000位脆友按讚。羅智強今表示，為回應脆友熱情，他加碼為「一讚100元」，向苗博雅求償320萬元，未來若勝訴，將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價。
羅智強說，苗博雅造謠他「力挺納粹」，他已委請律師正式提告，為善良爭公道。至於求償金額，他讓大家來決定，在脆發起「一讚求償50元」的活動，兩天下來，已有 3萬2000位脆友按讚。
羅智強說，大家常說脆友偏綠，但就連這樣的平台，也有這麼多人看不下去苗博雅的抹黑行徑，願意為真相按下支持鍵。既然大家這麼熱情，他也決定加碼為「一讚100元」，因此，向苗博雅求償 320萬元。
羅智強說，未來若勝訴，他將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價，能轉化為社會的正向力量。
羅智強說，他也順便回應一下苗博雅發明的奇葩理論：「包裹聲援」。苗博雅指控他因為4月14日聲援罷吳四騎士、4月17日聲援黃呂錦茹，就等於「包裹聲援宋建樑」，進而等於「包裹力挺納粹」。
羅智強說，依照苗博雅這種邏輯，他沒有說「只聲援助理，不包括其他人」，那苗博雅是不是也可以說，「羅智強沒排除其他人，所以羅智強包裹聲援了捷運殺人犯鄭捷，包裹主張鄭捷不應判死刑。」啊！他忘了，曾經公開聲援鄭捷、主張鄭捷不該判死刑的，正是苗博雅。
羅智強說，說實話，不用唸台大法律系也看得出來，這種「包裹聲援」的邏輯，荒謬至極。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言