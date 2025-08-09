一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅智強決定對苗博雅提告，並在脆上發起「一讚求償50元」的活動，兩天累積3萬2000位脆友按讚。羅智強今表示，為回應脆友熱情，他加碼為「一讚100元」，向苗博雅求償320萬元，未來若勝訴，將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價。

羅智強說，苗博雅造謠他「力挺納粹」，他已委請律師正式提告，為善良爭公道。至於求償金額，他讓大家來決定，在脆發起「一讚求償50元」的活動，兩天下來，已有 3萬2000位脆友按讚。

羅智強說，大家常說脆友偏綠，但就連這樣的平台，也有這麼多人看不下去苗博雅的抹黑行徑，願意為真相按下支持鍵。既然大家這麼熱情，他也決定加碼為「一讚100元」，因此，向苗博雅求償 320萬元。

羅智強說，未來若勝訴，他將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價，能轉化為社會的正向力量。

羅智強說，他也順便回應一下苗博雅發明的奇葩理論：「包裹聲援」。苗博雅指控他因為4月14日聲援罷吳四騎士、4月17日聲援黃呂錦茹，就等於「包裹聲援宋建樑」，進而等於「包裹力挺納粹」。

羅智強說，依照苗博雅這種邏輯，他沒有說「只聲援助理，不包括其他人」，那苗博雅是不是也可以說，「羅智強沒排除其他人，所以羅智強包裹聲援了捷運殺人犯鄭捷，包裹主張鄭捷不應判死刑。」啊！他忘了，曾經公開聲援鄭捷、主張鄭捷不該判死刑的，正是苗博雅。

羅智強說，說實話，不用唸台大法律系也看得出來，這種「包裹聲援」的邏輯，荒謬至極。

