快訊

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

「歌手」冠軍出爐！A-Lin墊底網友怒了：被做掉！彭佳慧洩密自責哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
北市議員苗博雅指藍委羅智強包圍地檢署力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅要求24小時內澄清道歉，否則提告，苗反批羅胡鬧亂告人。羅智強今表示，24小時已到，說到做到，告苗博雅。圖／聯合報系資料照片
北市議員苗博雅指藍委羅智強包圍地檢署力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅要求24小時內澄清道歉，否則提告，苗反批羅胡鬧亂告人。羅智強今表示，24小時已到，說到做到，告苗博雅。圖／聯合報系資料照片

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅智強決定對苗博雅提告，並在脆上發起「一讚求償50元」的活動，兩天累積3萬2000位脆友按讚。羅智強今表示，為回應脆友熱情，他加碼為「一讚100元」，向苗博雅求償320萬元，未來若勝訴，將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價。

羅智強說，苗博雅造謠他「力挺納粹」，他已委請律師正式提告，為善良爭公道。至於求償金額，他讓大家來決定，在脆發起「一讚求償50元」的活動，兩天下來，已有 3萬2000位脆友按讚。

羅智強說，大家常說脆友偏綠，但就連這樣的平台，也有這麼多人看不下去苗博雅的抹黑行徑，願意為真相按下支持鍵。既然大家這麼熱情，他也決定加碼為「一讚100元」，因此，向苗博雅求償 320萬元。

羅智強說，未來若勝訴，他將全數捐出給反廢死公益團體，讓造謠者付出的代價，能轉化為社會的正向力量。

羅智強說，他也順便回應一下苗博雅發明的奇葩理論：「包裹聲援」。苗博雅指控他因為4月14日聲援罷吳四騎士、4月17日聲援黃呂錦茹，就等於「包裹聲援宋建樑」，進而等於「包裹力挺納粹」。

羅智強說，依照苗博雅這種邏輯，他沒有說「只聲援助理，不包括其他人」，那苗博雅是不是也可以說，「羅智強沒排除其他人，所以羅智強包裹聲援了捷運殺人犯鄭捷，包裹主張鄭捷不應判死刑。」啊！他忘了，曾經公開聲援鄭捷、主張鄭捷不該判死刑的，正是苗博雅。

羅智強說，說實話，不用唸台大法律系也看得出來，這種「包裹聲援」的邏輯，荒謬至極。

鄭捷 羅智強 苗博雅

延伸閱讀

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

不解賴清德為何留郭智輝 羅智強：真的超級超級超級蠢？

影／羅智強批大惡罷煽動台灣仇恨 但肯定政院還稅於民

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

相關新聞

一讚100元！3.2萬脆友挺 羅智強向苗博雅求償320萬

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑，羅智強決定對苗博雅提告，並在脆上發起「一讚求償50...

美關稅疊加恐一次削弱30%我競爭力 翁履中：央行要適度貶值

美國開始實施對台課徵20%對等關稅，行政院經貿談判辦公室昨證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。旅美學者翁履中9日...

726罷免肅殺之氣太重！發823公投通知單 鄰里長喊「戒慎恐懼」

823核三研議公投倒數2周，投票通知單與公投公報近日陸續寄送，桃園因726罷免曾傳公告夾帶特定參選疑雲，鄰里長對此次投票...

韓國早對觀光困境反思 台灣美食展卻自嗨香腸賣了幾支

2025台灣美食展日前閉幕，參觀人次號稱12萬破紀錄。主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏形容：「美食展是台灣寫給世界的一封情書。」不過她的情書內容是「龍蝦火鍋1500元起」、是「各大飯店、餐飲店家在展場有快閃優惠。」總統賴清德寄望以美食提振觀光，但對照韓國近期對觀光品牌價值的反思，今年台灣美食展這封「情書」，只會令人心碎。

當側翼變國師 炮製了多少鍾明軒們的荒謬劇

大罷免大失敗後，綠營內部上演裂解的戲碼，其中被奉為「抗中網紅」閩南狼連日大爆八炯的料，表示對方在籌備罷免行動過程，企圖模仿納粹形式煽動選民，引發譁然，閩南狼最新的影片更坦承，當初拍統戰紀錄片，指控百萬網紅鍾明軒收對岸錢去旅遊，也是經過剪輯，他心裡感到難過，決定說出真相。想想，如果今天不是25:0，鍾明軒會有沉冤得雪的這天嗎？

王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。