聽新聞
0:00 / 0:00
憲法法庭公開書狀 受理總預算案
民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，五月十五日至憲法法庭聲請法規範憲法審查，行政院也於廿一日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭八月六日已受理，昨天上網公開書狀。
立法院一月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣三兆一三二五億元，審議結果共計減列約二○七五億元，行政院三月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。
民進黨團認為，三讀通過的中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數六三六億元、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費百分之六十及統刪一般事務費百分之十部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。
民進黨團列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；其次為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；第三為違反預算法第四十九條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。
行政院認為，總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言