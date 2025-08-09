憲法法庭公開書狀 受理總預算案

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，五月十五日至憲法法庭聲請法規範憲法審查，行政院也於廿一日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭八月六日已受理，昨天上網公開書狀。

立法院一月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣三兆一三二五億元，審議結果共計減列約二○七五億元，行政院三月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。

民進黨團認為，三讀通過的中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數六三六億元、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費百分之六十及統刪一般事務費百分之十部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

民進黨團列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；其次為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；第三為違反預算法第四十九條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。

行政院認為，總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效。

商品推薦