聽新聞
0:00 / 0:00

憲法法庭公開書狀 受理總預算案

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，五月十五日至憲法法庭聲請法規範憲法審查，行政院也於廿一日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭八月六日已受理，昨天上網公開書狀。

立法院一月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣三兆一三二五億元，審議結果共計減列約二○七五億元，行政院三月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。

民進黨團認為，三讀通過的中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數六三六億元、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費百分之六十及統刪一般事務費百分之十部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

民進黨團列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；其次為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；第三為違反預算法第四十九條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。

行政院認為，總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效。

總預算 立法院 民進黨 憲法法庭

延伸閱讀

吳思瑤：支持行政部門拿回預算主導權 讓違憲成為合憲

憲法法庭受理中央總預算案 政院：感謝受理、盼早日實質審查

立院法制局稱「解釋並不等於憲法」惹議 司法院：具憲法位階效力

中央承諾災後重建條例包含台東 黃建賓爭取9大面向補助

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。...

人口連19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

普發現金慢郎中 朝野齊轟政院

立法院已通過特別預算條例，明定十月底前完成全民普發現金一萬元，不過行政院相關規畫速度緩慢，還有財政官員說需要半年時間，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。