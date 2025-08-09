冷眼集／王義川事件綠煽動民粹 自食惡果

民進黨立委王義川性平事件，反映出民進黨平常講得一口進步價值，實際上卻連女性用化妝品都要品頭論足；這原本已是大問題，孰料隨後引發的黨內互打，更讓整起事件超展開，綠營「青鳥」更在性平部態度放軟後，持續無限上綱「出征」。

民進黨才剛在大罷免失利嘗到被「青鳥」綁架苦果，如今難道還要放任這些側翼網軍不管？

民進黨從二○二四年大選，開始出現黨內極端言論派越來越具有話語權，王義川正是始作俑者之一，圍繞著他組成的「搶救義川大兵」行動，聽不見對國家的願景擘畫，只有煽動民粹與製造藍綠仇恨，王義川本人更是唸符咒、學起乩樣樣來；當時靠著民粹號召來的網路側翼支持者，就已有如今「青鳥」雛形。

大選過後，民進黨在立法院居於少數，更助長了極端派採取激進對抗手段，民進黨大黨鞭柯建銘推出大罷免、綠委沈伯洋三句話離不開抗中保台，都是例證。

柯建銘最喜歡稱國民黨已經義和團化，該被掃進歷史焚化爐；但柯建銘主打的激進路線，直接助長了綠營側翼偏激言論，「青鳥」在網路上越來越失序不受控，更像名副其實的「綠色義和團」。

「青鳥」在網路上言論凶狠、聲量大，在大罷免期間看似聲勢浩大，連黨政估票系統都被誤導錯估，但七二六罷免投票結果，海水退了，大惡罷美夢破碎，在網路構築的粉紅泡泡瞬間破滅。

民進黨極端路線踢到鐵板，但網路側翼已不受控，從性平事件的大量洗版看來，留言者多是綠營支持者，「青鳥」出征再添一樁。

民進黨激進派煽動「青鳥」在網路橫行，如同「狗搖尾巴」，但現在已被反噬，出現「尾巴搖狗」的狀況，若再不制止處理，只怕到時事態嚴重也難以切割，變成「尾巴掉在地上自己搖」了。

商品推薦