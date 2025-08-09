聽新聞
王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋王思慧邱書昱／連線報導

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。然而因性平事件而起的綠營內訌還沒落幕，「青鳥」持續在網路出征民進黨性平部主任李晏榕，甚至指李的先生是香港人，有被滲透的可能，不適合在民進黨任職。

民進黨立委王義川日前在政論節目，議論台中市長盧秀燕用了哪些化妝品與價格。王義川昨在民進黨午青live節目中指出，當時是在討論政治人物去救災的心態，及外界看到畫面的感覺，評論是在描述民進黨代理秘書長何博文、盧秀燕呈現的不同意象，大家可以看完整的評論過程，並沒有涉及性別歧視、嘲笑。

王義川說，他會隨時提醒自己，性平有關範疇上會再努力學習，尤其公眾人物都要一起努力，對這段時間所有的批評指教都虛心接受，也不會做任何反駁，但希望大家不要被帶離盧秀燕勘災不力議題，模糊了焦點。

民進黨性平部昨再發文，表示謝謝王義川在午青live的立場宣示，性平部會持續和所有的支持者在性別平等的路上一起努力。

性平部態度放軟，但「青鳥」仍持續留言灌爆性平部與李晏榕臉書，有網友留言「李晏榕下台」、王義川是給你們台階下，也不想造成民進黨內的爭議，但你們好像不懂得適可而止」。

民進黨花蓮縣議會黨團總召張美慧力挺性平部，表示檢視首長勘災，應該要回歸到「有沒有救災、照片是否擺拍，敷衍災民與否等」，落實救災工作，調度下令正不正確，搶災進度狀況都可受公評，但嘲諷女性首長的粉底液言論十分不妥。

民進黨立委范雲表示，會和王義川討論這件事情，最重要是制度和性平教育都要繼續落實。

