憂司法獨立…東吳大學教授李念祖：司法不應參與政治鬥爭

資深律師、東吳大學法律研究所教授李念祖昨發表新書「法治東西談」，書中點出法的最根本用途是約束權力，也談論東西方司法史的演變。

李念祖認為，司法不能涉入政治鬥爭，也不能總是與政府站在一起，「否則誰又會相信司法獨立？」

李念祖在書中提及一八○三年聯邦最高法院首席大法官馬歇爾主筆的判決，充分展現司法不能涉入由政黨政治決定的事物，也不參與政治鬥爭。

李也曾指出，憲法法庭不應過度介入政治角力，遠離政黨政治的陷阱，不問政治理場，只唯憲法是從。

書中指出，獨立的司法，如果判決總是對執政者有利，不會給人司法獨立的觀感，獨立的司法判決也必不會總對執政者不利，李昨受訪也表示，如今憲法法庭是否依附黨權、有無為當權者張目，交給大家判斷，但司法永遠和政府站在一起，誰會信司法獨立？

