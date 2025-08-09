聽新聞
0:00 / 0:00

憂司法獨立…東吳大學教授李念祖：司法不應參與政治鬥爭

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

資深律師、東吳大學法律研究所教授李念祖昨發表新書「法治東西談」，書中點出法的最根本用途是約束權力，也談論東西方司法史的演變。

李念祖認為，司法不能涉入政治鬥爭，也不能總是與政府站在一起，「否則誰又會相信司法獨立？」

李念祖在書中提及一八○三年聯邦最高法院首席大法官馬歇爾主筆的判決，充分展現司法不能涉入由政黨政治決定的事物，也不參與政治鬥爭。

李也曾指出，憲法法庭不應過度介入政治角力，遠離政黨政治的陷阱，不問政治理場，只唯憲法是從。

書中指出，獨立的司法，如果判決總是對執政者有利，不會給人司法獨立的觀感，獨立的司法判決也必不會總對執政者不利，李昨受訪也表示，如今憲法法庭是否依附黨權、有無為當權者張目，交給大家判斷，但司法永遠和政府站在一起，誰會信司法獨立？

大法官 憲法法庭

延伸閱讀

憲法法庭受理中央總預算案 政院：感謝受理、盼早日實質審查

立院法制局稱「解釋並不等於憲法」惹議 司法院：具憲法位階效力

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

關稅收入當退稅分給國民？共和黨參議員大多不贊成

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。...

人口連19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

普發現金慢郎中 朝野齊轟政院

立法院已通過特別預算條例，明定十月底前完成全民普發現金一萬元，不過行政院相關規畫速度緩慢，還有財政官員說需要半年時間，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。