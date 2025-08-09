聽新聞
0:00 / 0:00

藍營射立院三箭 邀卓揆報告

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰唐筱恬／台北報導
藍白立委出招，下周起連三次立法院會邀行政院長卓榮泰（右二）進行專案報告。圖為卓揆日前南下高雄災區勘災。本報資料照片
藍白立委出招，下周起連三次立法院會邀行政院長卓榮泰（右二）進行專案報告。圖為卓揆日前南下高雄災區勘災。本報資料照片

首波大罷免失敗後，在野黨持續出招。立法院昨朝野協商決議，下周起連續三次院會邀行政院卓榮泰赴立院，分別就災後重建、打詐二點○、地方補助款等議題進行專案報告；國民黨立委私下表示，大罷免後射出「立院三箭」要和閣揆直球對決，凸顯行政團隊施政不力，民進黨立委則說，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源等人，皮要繃緊點。

國民黨、民眾黨立院黨團鎖定三項國人近期最關注議題。首先，針對行政院會經通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限五六○億元，朝野立委有共識，救災不分黨派，對此案列為最優先議題，十二日邀卓揆進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告。

十五日則邀請卓榮泰報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領二點〇執行成效」。民眾黨立院黨團表示，近期詐騙仍在國內橫行，甚至造成台中豐原一家五口命案憾事，為打詐遲遲不見成效，卓榮泰有義務向國人說明。

此外，行政院統刪給各縣市一般補助款百分之廿五引發反彈，國民黨團提案促請要求，立即全額撥付一般性補助款給地方政府，經朝野協商也排定於十九日，由卓榮泰率相關部會首長赴立院專案報告並備質詢。

國民黨立委指出，這三項議題都是與民眾最相關議題，遺憾賴政府都沒做好，將透過質詢監督相關部會上緊發條。民進黨立委則說，內閣改組風聲不斷之際，幾位部會首長立院表現將成「留校查看」的觀察指標，不容許言行再出包。

立法院昨在朝野無異議下，表決通過成立修憲委員會，依政黨比例分配，國民黨將推派十九人、民進黨十七人、民眾黨三人，共計卅九人組成，預計八月廿五日舉行第一次全體委員會議，預料修憲委員會開會後，藍綠白將針對廢除考監、十八歲公民權等議題再度交鋒。

立法院 卓榮泰 行政院 國民黨

延伸閱讀

打詐2.0成效受質疑 立院15日邀卓榮泰專案報告

丹娜絲、豪雨重創中南部 立院12日邀卓榮泰災後復原專案報告

立院朝野協商邀卓榮泰打詐成效專案報告 政院反對未果

民眾黨團提案要卓榮泰報告打詐 朝野協商無共識

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。...

人口連19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

普發現金慢郎中 朝野齊轟政院

立法院已通過特別預算條例，明定十月底前完成全民普發現金一萬元，不過行政院相關規畫速度緩慢，還有財政官員說需要半年時間，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。