藍營射立院三箭 邀卓揆報告

首波大罷免失敗後，在野黨持續出招。立法院昨朝野協商決議，下周起連續三次院會邀行政院長卓榮泰赴立院，分別就災後重建、打詐二點○、地方補助款等議題進行專案報告；國民黨立委私下表示，大罷免後射出「立院三箭」要和閣揆直球對決，凸顯行政團隊施政不力，民進黨立委則說，經濟部長郭智輝、衛福部長邱泰源等人，皮要繃緊點。

國民黨、民眾黨立院黨團鎖定三項國人近期最關注議題。首先，針對行政院會經通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，經費匡列上限五六○億元，朝野立委有共識，救災不分黨派，對此案列為最優先議題，十二日邀卓揆進行「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告。

十五日則邀請卓榮泰報告「新世代打擊詐欺策略行動綱領二點〇執行成效」。民眾黨立院黨團表示，近期詐騙仍在國內橫行，甚至造成台中豐原一家五口命案憾事，為打詐遲遲不見成效，卓榮泰有義務向國人說明。

此外，行政院統刪給各縣市一般補助款百分之廿五引發反彈，國民黨團提案促請要求，立即全額撥付一般性補助款給地方政府，經朝野協商也排定於十九日，由卓榮泰率相關部會首長赴立院專案報告並備質詢。

國民黨立委指出，這三項議題都是與民眾最相關議題，遺憾賴政府都沒做好，將透過質詢監督相關部會上緊發條。民進黨立委則說，內閣改組風聲不斷之際，幾位部會首長立院表現將成「留校查看」的觀察指標，不容許言行再出包。

立法院昨在朝野無異議下，表決通過成立修憲委員會，依政黨比例分配，國民黨將推派十九人、民進黨十七人、民眾黨三人，共計卅九人組成，預計八月廿五日舉行第一次全體委員會議，預料修憲委員會開會後，藍綠白將針對廢除考監、十八歲公民權等議題再度交鋒。

