普發現金慢郎中 朝野齊轟政院

立法院已通過特別預算條例，明定十月底前完成全民普發現金一萬元，不過行政院相關規畫速度緩慢，還有財政官員說需要半年時間，不僅國民黨立委王鴻薇嗆「官員薪水是不是也要半年再發？」多位民進黨立委也砲轟，行政院至今態度曖昧，應主動出擊化解違憲爭議，不要讓綠委在第一線面對民意，顯得不知所措。

因應對等關稅衝擊，行政院日前表示，特別條例中僅有產業支持方案將調整，其餘將依三讀條例編列預算，這番話被解讀為將普發現金且確定不排富。但據了解，綠營內對普發現金始終不同調，賴清德總統六日在民進黨中常會表態，指稱行政院將提出韌性特別預算，被解讀是態度轉彎；但行政院會七日卻二度修改議程，抽出特別預算討論案。民進黨人士指出，臨時抽案情況非常少見，應該是執行面還沒有共識。

民進黨立院黨團昨舉行黨團大會，會中對普發現金議題砲聲隆隆，民進黨立委對要不要排富、排富後要搭配加碼補助弱勢、該發多少意見分歧，唯一共識是立院通過的特別條例要求普發現金「違憲」，行政院應主動出擊提出修正版本才能化解違憲爭議。

據轉述，黨團大會中最多批評是衝著府院高層，直言立院通過特別條例都多久了，政院至今態度仍曖昧不明，沒有具體動作，連發言都是「將依照立法院三讀版本編列特別預算」，民眾根本不知道是什麼意思，快點提出特別條例修正草案，才是正辦。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，普發現金如何合憲性進行，是民進黨團最重視的議題，絕不能違逆憲法原則，行政部門無論如何要能夠提出符合憲法修正方式，如果是立法院片面決定普發現金，絕對違憲；但若行政院全面審視後，思考合理性等，綜合規畫後決定普發現金，這就符合憲法。對此，政院人士表示，會審慎評估，並做整體考量。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，行政院不要再做政治性操作，關於因應美國關稅貿易戰的特別條例已經通過，行政院只要依照立法院三讀通過、總統府公告的條例編列特別預算即可，不要再推拖拉。至於普發現金是否應排富，王鴻薇說，特別條例清楚規定全民普發現金一人一萬元，國民黨團會堅持，政院不要擅自更改。

