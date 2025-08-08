暗網兜售疑似外交部公文 林佳龍指示成立調查小組

中央社／ 台北8日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部今天表示，已主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網（Dark web）兜售，文件內容時間多集中於2024年；部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。

外交部晚間以新聞稿指出，對於疑似電子公文外流情形，除將全面檢討並強化公文收發與使用管理機制外，也將持續與相關單位密切合作進行查處

外交部表示，若經查證部內人員涉及外流或洩密屬實，將移送檢調機關並要求依法嚴辦，絕不寬貸。

查處 文件 外交部

延伸閱讀

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

王義川事件綠內訌失控！青鳥嗆綠性平部主任「被滲透」

民進黨立委王義川「厭女台派」事件延燒，王義川昨天未道歉，稱自己沒涉及性別歧視，但虛心接受批評指教，也會在性平道路共成長。...

人口連19個月負成長 歷年首見

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至七月止台灣人口總數兩千三百卅三萬七千九百卅六人，人口連續十九個月負成長。內政部戶政司表...

普發現金慢郎中 朝野齊轟政院

立法院已通過特別預算條例，明定十月底前完成全民普發現金一萬元，不過行政院相關規畫速度緩慢，還有財政官員說需要半年時間，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。