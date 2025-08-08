暗網兜售疑似外交部公文 林佳龍指示成立調查小組

外交部今天表示，已主動掌握並注意到，近期網路流傳疑似外交部電子公文於暗網（Dark web）兜售，文件內容時間多集中於2024年；部長林佳龍已第一時間指示成立調查小組，釐清文件可能外流的來源、管道及影響範圍。

外交部晚間以新聞稿指出，對於疑似電子公文外流情形，除將全面檢討並強化公文收發與使用管理機制外，也將持續與相關單位密切合作進行查處。

外交部表示，若經查證部內人員涉及外流或洩密屬實，將移送檢調機關並要求依法嚴辦，絕不寬貸。

