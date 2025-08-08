快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台助講，展現藍白合氣勢。圖／顏寬恒提供
民眾黨前立委蔡壁如今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台助講，展現藍白合氣勢。圖／顏寬恒提供

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說，一次教訓，目前美國對我課20%高關稅，外銷倒一片，盼鄉親823給賴清德總統一次教訓，讓他好好的痛定思痛，處理國政。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主大肚區團結晚會今晚在大肚萬興宮登場。蔡壁如助講時說，當社會的底層開始感受到我們這個少數的總統什麼都不做，連立法院三讀通過的普發現金一萬元都不願意發，最近賴清德又在研議要發了。

蔡壁如指出，立法院長韓國瑜要普發一萬元，賴就不同意，但是由賴清德來發，他就覺得要了，所以執政黨太可惡了，在歧視民眾，他說你們是「雜質」、「其餘人口」，她心想，怎麼會選出這樣的總統？賴清德南部勘災稱「不能凡事都需要國軍」更是激怒老百姓，所以726大罷免大失敗。

蔡壁如指出，我們823還要再給賴清德一次教訓，給他足夠的教訓，他才能夠痛定思痛，去思考面對目前美國對我課20%高關稅，我們的外銷倒成一片，還是要好好去思考如何救外銷，我們貿易該何去何從，盼鄉親給他好好教訓，讓他好好的痛定思痛，處理國政。她代表民眾黨，所有在野大團結，一起823大罷免大失敗。

蔡壁如說，823還有公投「核三廠延役」，大肚距離台電中火很近，空汙造成中部人健康威脅，核電能讓台灣穩定發電，最近風災過後，南部海邊出現太陽能光電板殘骸，電塔倒一排，風災一個月後，台南還有地方沒電、沒網路，人民過得很辛苦，穩定發電很重要，外國來台重要投資也要靠穩定發電，盼鄉親公投票投同意「核三廠延役」。

罷免 關稅 蔡壁如 賴清德 藍白合 普發一萬

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

館長陳之漢今天到南投縣鹿谷鄉，為國民黨立委游顥站台，館長痛批民進黨讓台灣社會對立加劇。一名70歲的父親向青鳥成員女兒自稱...

影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故...

藍白合反罷免 蔡壁如「美課我20%關稅」：823再給賴清德一次教訓

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說...

