吳思瑤：支持行政部門拿回預算主導權 讓違憲成為合憲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。聯合報系資料照
因應美國對等關稅衝擊，普發現金規畫備受關注，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天臉書表示，支持行政部門拿回預算主導權，普發現金，讓違憲成為合憲。

民進黨立院黨團今天進行黨團大會，會中對該議題討論熱烈，綠委們對要不要排富、該發多少意見相當分歧，唯一共識是立法院通過的特別條例要求普發現金是違憲的，行政院該主動出擊提出修正版本，才能化解違憲爭議。

吳思瑤指出，憲法規定行政院才能編列預算，立法院並沒有權利決定發放現金。這就是為什麼過去不論前總統馬英九、蔡英文執政時期，不管是普發現金或是發放消費券，都是由行政部門決定及發動。

吳思瑤說，立院得以透過議決預算案，進行合理有效的監督，這也是憲法63條、70條的明確規定，普發現金可以導正錯誤，做對也做好。她主張，行政院通盤審視國家財政能力，兼顧政府財政紀律，進而合理分配、支用預算，化解在野踰憲作為，可透過「修正特別條例」或透過「調整特別預算」，讓違憲成為合憲，提出解決方案，化解朝野僵局，是對行政院的期待。

行政院 吳思瑤 普發一萬

