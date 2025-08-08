影／江啟臣宣傳反罷免 胡志強：對手不讓他當未來市長

立法院副院長江啟臣今天晚上在豐原樂天宮舉辦團結造勢大會，台中市前市長胡志強前往站台力挺。胡志強表示，提案罷免江啟臣目的就是為了不讓他當未來的台中市長。

胡志強說，江啟臣要接盧秀燕的位置，成為未來的市長，他做事可以讓民眾放心，希望民眾8月23號可以站出來投下反對罷免。

商品推薦