江啟臣台中辦反罷免造勢 罷團路口宣傳盼返鄉投票

中央社／ 台中8日電

中國國民黨籍立法委員江啟臣今天在台中市豐原區樂天宮舉辦反罷免造勢晚會，希望大家捍衛選票；此外，多個罷免團體聯合發起路口宣傳行動，希望鼓勵更多人返鄉投票。

立法院長韓國瑜、國民黨籍立委廖偉翔、羅廷瑋、楊瓊瓔（台中第3選舉區選出）、台中市副市長鄭照新、前總統府資政廖了以、前台中市長胡志強及多名國民黨籍台中市議員等出席江啟臣晚會助講。

遭提罷免的江啟臣（台中第8選區選出）表示，去年剛選完，很遺憾現在還要勞師動眾拜票，希望大家站出來捍衛自己的選擇與選票。民主是大家作主，不是「政黨替你作主」。

韓國瑜說，立法院副院長江啟臣在立法院主持院會、接待外賓，也不忘台中建設，沒理由罷免。這次罷免不合情理、不公平也不正義。民主進步黨不應一黨獨裁，拜託大家23日要出門投不同意罷免。

也遭提罷免的楊瓊瓔說，執政黨發起無差別罷免在野黨立委很奇怪，民主應理性監督、檢討，不能只有一種聲音，應容納多元意見。江啟臣認真服務、有能力，國會不能無人監督，呼籲大家站出來守護民主。

此外，罷免江啟臣、楊瓊瓔與國民黨籍立委顏寬恒（台中第2選區選出）團隊上午聯合在台中中清路五段與東大路集結，包括民進黨台中市議會黨團總召集人王立任與公民團體齊聚，呼籲投同意罷免票。

罷團說，選票是人民手中唯一制衡力量，希望用行動終結惡質政治；在場支援的其他罷團代表表示，7月26日結果雖不理想，但大家沒放棄，特別聲援台中3罷團，給予支持鼓勵。

