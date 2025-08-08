大咖站台！江啟臣豐原團結造勢晚會 韓國瑜、胡志強現身強力助講

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今晚在豐原樂天宮舉辦團結造勢晚會，上千支持者高喊不同意罷免。記者黃仲裕／攝影

立法院副院長江啟臣今晚在豐原樂天宮舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，用行動力挺江啟臣，出門投下「不同意罷免」，一起用行動反惡罷，用選票護民主，一起守護豐原山城。

立委廖廷瑋表示，他不是重量級的嘉賓，卻是726重量級的「受害人」，經過這次罷免投票後，深知鄉親是他的靠山，鄉親才是真正的背景，更不恥政府操作「江啟臣早上送爸爸走，下午宣布罷免二階段完成。」

立委廖偉翔也說，這場原本不需要大家來的，但是不公不義的執政黨，竟然發動這場「撕裂、仇恨、對立」的無差別罷免投票，連署人很多都不是在地人，罷免對象竟然是豐原人自己選出的立法院副院長的江啟臣，世界公認最好的立法委員。

楊瓊瓔說，國會是要來監督政府的，執政黨發動726一攤不夠，依然要以823來完成一場無差別的罷免活動，尤其是全世界首見的罷免當選人。

台中市前市長胡志強更氣憤說，執政黨完全既然輸不起，台中八選區的選民一定要用10萬票，把江啟臣留在立法院繼續為大家服務。

立法院長韓國瑜表示，整整13年江啟臣受到豐原鄉親的愛護，送他進立法院 ，更親眼目睹過去一年半，我們擔任正副院長，看到江副院長本身是國際關係學的博士學位，接待外賓時，代表國家是我們中華民國的驕傲 。

韓國瑜並說，這是一次不合情、不合理、不公平的罷免投票，不只全國人在看，全世界海內外人都在關注這場輸不起的選舉；強調選舉不能靠勢，他一定要出來投票，讓選票大爆炸，用高票把江啟臣留在立法院為台中人、豐原人謀福利。

823反惡罷剩下不到20天，今天集結中四、中五、中六罷免團體進入倒數階段，由中二解顏、中三拒瓔、中八一罷擊臣進行罷免決戰，聯合選在大雅區中清路五段與東大路，發起路口宣傳行動，呼籲選民823罷免8、2、3區的現任爭議立委。

中八選區立委江啟臣也自8月8日起至10日，陸續於豐原、東勢、石岡舉辦3場活動，除請來立法院長韓國瑜外，昨晚更邀請前台中市長胡志強等人助陣反罷，今晚在東勢的團結大會更力邀台北市長蔣萬安與韓國瑜到反罷助講。

