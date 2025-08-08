普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量
普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性特別條例的憲法爭議、是否需設發放標準，以及發放程序如何進行等，還有民進黨立委等意見，政院會審慎評估做整體考量。
各界關注行政院是否依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」編列普發現金新台幣1萬元預算，行政院發言人李慧芝昨天指出，除韌性特別條例中的產業支持方案會有所調整，其餘部分將依據三讀的條文編列預算。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，多數民進黨立委認為普發現金滿足人民期待，可以正向進行，但行政部門要提出符合憲法的修正方式。
政院人士指出，政院4月24日提出原版本韌性特別條例時，並沒有普發現金的相關規劃，而各界關切韌性特別條例第3條所列的普發現金議題，自立法院7月22日將三讀條文咨請總統公布迄今歷經17天，包括特別條例的憲法爭議、是否需設定發放標準、是否針對弱勢或特定族群加碼發放，以及發放程序如何進行等，各界都有討論。
政院人士表示，民進黨今天立院黨團大會也有提出許多相關意見，行政院會審慎評估，並做整體考量。
韌性特別條例日前三讀，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元作為社會支持，原先政院規劃撥補台電1000億元則被刪除。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言