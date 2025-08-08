普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性特別條例的憲法爭議、是否需設發放標準，以及發放程序如何進行等，還有民進黨立委等意見，政院會審慎評估做整體考量。

各界關注行政院是否依據「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」編列普發現金新台幣1萬元預算，行政院發言人李慧芝昨天指出，除韌性特別條例中的產業支持方案會有所調整，其餘部分將依據三讀的條文編列預算。不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，多數民進黨立委認為普發現金滿足人民期待，可以正向進行，但行政部門要提出符合憲法的修正方式。

政院人士指出，政院4月24日提出原版本韌性特別條例時，並沒有普發現金的相關規劃，而各界關切韌性特別條例第3條所列的普發現金議題，自立法院7月22日將三讀條文咨請總統公布迄今歷經17天，包括特別條例的憲法爭議、是否需設定發放標準、是否針對弱勢或特定族群加碼發放，以及發放程序如何進行等，各界都有討論。

政院人士表示，民進黨今天立院黨團大會也有提出許多相關意見，行政院會審慎評估，並做整體考量。

韌性特別條例日前三讀，共匡列5450億元，其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元作為社會支持，原先政院規劃撥補台電1000億元則被刪除。

商品推薦