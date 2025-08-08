呼籲罷免投不同意 謝龍介指最擔心賴總統「做1事」：覺得在野黨有理

第二波立委罷免8月23日投票，藍委謝龍介今晚為中二選區藍委顏寬恒反罷免晚會站台時說，「罷免投票不同意，一人一萬等領錢」。賴清德總統現在壓力越來越大，他最擔心總統明天覺得在野黨有理，宣布普發現金1.5萬元，他呼籲鄉親，領多少錢都不要緊，因為都是你們的錢，記得罷免票投不同意。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主大肚區團結晚會今晚在大肚萬興宮登場。明晚6時30分登場。

謝龍介上台助講時，先帶領台下鄉親喊，「罷免投票不同意，一人一萬等領錢。核能發電要同意，輕鬆省錢吹冷氣」。他說，全世界最貴太陽能在台灣，一度5元，錢跑去哪裡？

謝龍介指出，賴清德在時任副總統時說，民進黨最嚴重二件事，第一嚴重是黑金嚴重，第二件是論文黑白抄。賴當總統後，黑金有查嗎？太陽能有辦嗎？就停起來，光一場風災，南台灣太陽能板漫天飛，這些是誰的錢？都是鄉親的錢。

謝龍介說，國民黨主張，政府超收稅金，還稅於民，把它領起來，不用怕，票投不同意。賴清德現在壓力越來越大，他不擔心賴不普發現金一萬元，他最擔心賴總統明天覺得在野黨有理，宣布普發現金1.5萬元，無論鄉親領多少都不要緊，都是你們的錢，投不同意票是主流意志，726已展現一遍，如今全台鄉親已覺醒，823再票投不同意。

謝龍介指出，民進黨2025非核家園，導致台灣能源政策偏一邊，所以未來子孫壓力越來越大，沒電就沒AI發展、無法發展機器人、無法發展超級電腦計算能力，只有核能發電公投票投同意，給賴清德台階下，因為民進黨堅持2025非核家園如今已達標，只有核能發電公投票投同意，賴清德才有台階下重啟核能，台灣經濟發展才有保障。

