接見土耳其國會議員訪團 江啟臣盼建立緊密合作關係
立法院副院長江啟臣今天接見「土耳其良黨國會議員訪問團」一行，江啟臣表示，相信未來台土兩國在國會層級外的多元交流，將為全球和平與穩定注入助力，盼雙方透過國會互訪，建立更緊密的合作夥伴關係，為雙方人民創造更多福祉。
立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康、廖偉翔等人陪同下，接見「土耳其良黨國會議員訪問團」涂爾翰．喬馬斯（Turhan ÇÖMEZ）議員一行3人。
江啟臣指出，此次訪團是本屆立法院接待的首個土耳其國會代表團，他特別代表立法院及立法院長韓國瑜致上最誠摯的歡迎與敬意。喬馬斯兼具醫師、學者與政治家的多重身分，深具影響力，並曾獲土耳其國會議長提名角逐「諾貝爾和平獎」，成就令人敬佩。
江啟臣表示，土耳其位處歐亞樞紐，歷史悠久、文化深厚，自古以來即為多元文明交匯之地。今日的土耳其不僅是文明古國，更以壯麗自然風光及豐富文化遺產成為國際旅人嚮往之地，深受台灣人民喜愛；今年適逢台土直航10週年，象徵台土關係穩健發展。
江啟臣指出，立法院已成立「台灣與土耳其國會友好協會」，盼雙方國會交流更加多元頻繁。土耳其作為歐亞橋梁，尤其2022年俄烏衝突以來在國際間發揮調解角色，為區域和平作出貢獻。而台灣則在印太地區與理念相近國家合作，致力於打造自由、開放與繁榮的區域秩序。
江啟臣表示，相信未來台土兩國在國會層級外的多元交流，將為全球和平與穩定注入助力，期盼雙方透過國會互訪，建立更緊密的合作夥伴關係，為雙方人民創造更多福祉。
喬馬斯指出，土耳其與台灣在政治、經濟及文化等領域具有高度相似性，合作潛力龐大。儘管兩國尚未建立正式邦交，土耳其人民普遍對台灣懷有好感與尊重，台灣在土耳其的形象亦十分正面；他也深切感受到，台灣人民對土耳其的友誼與支持。
喬馬斯說，「所有土耳其議員都是台灣的朋友」，並期許土耳其成為台灣通往歐亞的「機會之窗」，在經濟、能源及地緣政治等領域深化合作。
