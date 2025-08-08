快訊

下班驚魂！男突暴衝索討百萬美金版權費 美女主播險遭攻擊

創多項女軍官第一紀錄 政戰局長陳育琳提早退伍？軍方回應

對等關稅疊加計算？ 經貿辦稱4月早說明：採最惠待遇再加20%

接見土耳其國會議員訪團 江啟臣盼建立緊密合作關係

中央社／ 台北8日電

立法院副院長江啟臣今天接見「土耳其良黨國會議員訪問團」一行，江啟臣表示，相信未來台土兩國在國會層級外的多元交流，將為全球和平與穩定注入助力，盼雙方透過國會互訪，建立更緊密的合作夥伴關係，為雙方人民創造更多福祉。

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康、廖偉翔等人陪同下，接見「土耳其良黨國會議員訪問團」涂爾翰．喬馬斯（Turhan ÇÖMEZ）議員一行3人。

江啟臣指出，此次訪團是本屆立法院接待的首個土耳其國會代表團，他特別代表立法院及立法院長韓國瑜致上最誠摯的歡迎與敬意。喬馬斯兼具醫師、學者與政治家的多重身分，深具影響力，並曾獲土耳其國會議長提名角逐「諾貝爾和平獎」，成就令人敬佩。

江啟臣表示，土耳其位處歐亞樞紐，歷史悠久、文化深厚，自古以來即為多元文明交匯之地。今日的土耳其不僅是文明古國，更以壯麗自然風光及豐富文化遺產成為國際旅人嚮往之地，深受台灣人民喜愛；今年適逢台土直航10週年，象徵台土關係穩健發展。

江啟臣指出，立法院已成立「台灣與土耳其國會友好協會」，盼雙方國會交流更加多元頻繁。土耳其作為歐亞橋梁，尤其2022年俄烏衝突以來在國際間發揮調解角色，為區域和平作出貢獻。而台灣則在印太地區與理念相近國家合作，致力於打造自由、開放與繁榮的區域秩序。

江啟臣表示，相信未來台土兩國在國會層級外的多元交流，將為全球和平與穩定注入助力，期盼雙方透過國會互訪，建立更緊密的合作夥伴關係，為雙方人民創造更多福祉。

喬馬斯指出，土耳其與台灣在政治、經濟及文化等領域具有高度相似性，合作潛力龐大。儘管兩國尚未建立正式邦交，土耳其人民普遍對台灣懷有好感與尊重，台灣在土耳其的形象亦十分正面；他也深切感受到，台灣人民對土耳其的友誼與支持。

喬馬斯說，「所有土耳其議員都是台灣的朋友」，並期許土耳其成為台灣通往歐亞的「機會之窗」，在經濟、能源及地緣政治等領域深化合作。

土耳其 江啟臣 立法院

延伸閱讀

江啟臣豐原團結晚會 吸引民眾到場力挺

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

比亞迪夜宴幕僚 綠籲韓國瑜 、江啟臣說明

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

普發一萬是否排富？ 行政院：審慎評估整體考量

普發現金與否引發關注，民進黨立委今天促行政部門若要普發現金，應提出符合憲法的修正方式。政院人士晚間表示，對於各界討論韌性...

公審親情？青鳥女兒掌摑父親逼表態 館長怒轟社會被綠營撕裂

館長陳之漢今天到南投縣鹿谷鄉，為國民黨立委游顥站台，館長痛批民進黨讓台灣社會對立加劇。一名70歲的父親向青鳥成員女兒自稱...

影／江啟臣幕僚陪比亞迪高層餐敘 王淺秋：被故意設局

媒體人王淺秋今天晚上前往豐原樂天宮為立法院副院長江啟臣站台宣傳反罷免。她表示，江啟臣幕僚日前被拍到與比亞迪高層餐敘是被故...

藍白合反罷免 蔡壁如「美課我20%關稅」：823再給賴清德一次教訓

第二波立委罷免8月23日投票，民眾黨前立委蔡壁如今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免晚會站台，展現藍白合氣勢。蔡壁如說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。