獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

江啟臣豐原團結晚會 吸引民眾到場力挺

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委江啟臣今晚在豐原樂天宮辦團結晚會，吸引不少民眾到場力挺反對惡罷。記者黃仲裕／攝影
立委江啟臣今晚在豐原樂天宮辦團結晚會，吸引不少民眾到場力挺反對惡罷。記者黃仲裕／攝影

8月23日將進行全台7席立委罷免投票，立法院副院長江啟臣今天晚上在豐原樂天宮舉辦團結晚會，吸引國民黨及民眾黨支持者到場力挺。稍晚立法院長韓國瑜將到場助講，宣傳反罷免。現場不到晚間7點就聚集了上百位民眾，在父親節夜晚為江啟臣加油打氣。由於726全台藍營立委皆安全過關，今晚現場民眾氣氛相當熱絡。

立委江啟臣今晚在豐原樂天宮辦團結晚會，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影
立委江啟臣今晚在豐原樂天宮辦團結晚會，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影

