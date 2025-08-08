江啟臣豐原團結晚會 吸引民眾到場力挺

8月23日將進行全台7席立委罷免投票，立法院副院長江啟臣今天晚上在豐原樂天宮舉辦團結晚會，吸引國民黨及民眾黨支持者到場力挺。稍晚立法院長韓國瑜將到場助講，宣傳反罷免。現場不到晚間7點就聚集了上百位民眾，在父親節夜晚為江啟臣加油打氣。由於726全台藍營立委皆安全過關，今晚現場民眾氣氛相當熱絡。

立委江啟臣今晚在豐原樂天宮辦團結晚會，吸引不少民眾到場力挺。記者黃仲裕／攝影

商品推薦