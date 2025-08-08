印度駐台副代表：台印不只是貿易夥伴 共同創新繁榮

快訊

中央社／ 台北8日電

台灣與印度雙邊設處今年屆滿30週年，印度駐台副代表甘泉今天表示，印台關係過去30年奠基於共同的民主價值、經貿互補與文化領域，印度和台灣不僅是貿易夥伴，更是邁向創新與繁榮的合作者。

為紀念台灣亞洲交流基金會成立7週年，並慶祝台印雙邊設處30週年，台亞會下午舉辦7週年紀念暨「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇；印度台北協會副會長甘泉（Aparna Ganesan）為「三十年的台印夥伴關係：韌性與繁榮」論壇場次發表致詞。

甘泉指出，過去30年，台印關係建立在共同的民主價值、經貿互補和文化領域上，而當今的台印夥伴關係並不侷限於單一領域，從半導體生產、AI，再到科學研究等，而印度是一個理想的合作夥伴，由年輕勞動力與技術驅動的快速成長龐大市場。

甘泉表示，印度和台灣不僅是貿易夥伴，更是邁向創新與繁榮的合作者，超過5000名印度人住在台灣，其中超過3000人是學生，台灣也在印度開設多所華語教育中心，這不僅是文化交流，更是增進印度與台灣的交互理解。

她說，雖然台印雙方經貿和相關機構的交流不斷，但是台灣與印度社會對於彼此的相互了解仍然有限，這也增加了虛假訊息趁虛而入的空間，這也是智庫和相關機構可以努力之處，透過對話增進促進理解、提出解決方案，建立有意義的連結。

對於台印關係未來展望，甘泉說明，面對快速演變的地緣政治，印度與台灣可以成為在高科技創新領域的合作夥伴，無論在半導體供應鏈韌性、數位治理、網路安全、清潔能源與永續基礎建設、人才交流等領域開展未來的合作。

台亞會與印度觀察者研究基金會（ORF）今天也發表合編的台印研究報告「Taiwan-India @30: Charting aNew Arc of Cooperation」，台亞會執行長楊昊指出，報告呈現台印30年來的合作里程碑，並且為台印關係的下一個30年提出政策建議。

印度 關係 經貿

