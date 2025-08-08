憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作

民眾黨8月10日將舉行全國黨代表大會，重頭戲是已有黨代表提出或維持、或凍結或小幅修正「兩年條款」的提案，這條由前主席柯文哲訂下的不分區立委只任兩年的規定，並非獨創，最早是台灣團結聯盟在2008年立委選舉首度實施「政黨票」制度時推出，2012年立委選舉時延用並成功實施， 「前立委」因此在不同時候離開台聯，國民黨在2016年立委選舉時也部分採用，為避免分裂未落實，國民黨主席威信因此大減，從台聯、國民黨的例子來看，「兩年條款」如何處理，誠信固然重要，但還需有更多考量。

2025-08-08 15:42