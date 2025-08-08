快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
憲法法庭受理行政院所提總預算釋憲案，行政院發言人李慧芝表示感謝，但也盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作。記者邱德祥／攝影
憲法法庭受理行政院所提總預算釋憲案，行政院發言人李慧芝表示感謝，但也盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作。記者邱德祥／攝影

行政院及民進黨立院黨團針對立法院三讀通過的總預算案提出釋憲，憲法法庭日前正式受理。行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝憲法法庭在程序受理本案，不過憲法法庭目前實質功能陷於癱瘓，期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，進行實質審理。

立法院大幅凍刪今年度中央政府總預算，民進黨立院黨團及行政院認為總預算案違憲，分別在5月15日及21日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭於8月6日受理，並在今天上網公開書狀。

李慧芝表示，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，不過立法院在去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，改變憲法法庭審議案件門檻，並於7月25日再度全數否決賴總統所提大法官人選後，憲法法庭目前的功能實質上受到癱瘓，行政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。

總預算 行政院 憲法法庭

延伸閱讀

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

普發現金1萬元受矚 財部：依政院指示配合辦理

災後重建特別條例漏台東？黃建賓：中央別漠視台東人

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作

行政院及民進黨立院黨團針對立法院三讀通過的總預算案提出釋憲，憲法法庭日前正式受理。行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝憲法...

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原山城陸續舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助...

從台聯看兩年條款存廢爭議 前立委返政壇都找上柯文哲

民眾黨8月10日將舉行全國黨代表大會，重頭戲是已有黨代表提出或維持、或凍結或小幅修正「兩年條款」的提案，這條由前主席柯文哲訂下的不分區立委只任兩年的規定，並非獨創，最早是台灣團結聯盟在2008年立委選舉首度實施「政黨票」制度時推出，2012年立委選舉時延用並成功實施， 「前立委」因此在不同時候離開台聯，國民黨在2016年立委選舉時也部分採用，為避免分裂未落實，國民黨主席威信因此大減，從台聯、國民黨的例子來看，「兩年條款」如何處理，誠信固然重要，但還需有更多考量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。