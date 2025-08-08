憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作
行政院及民進黨立院黨團針對立法院三讀通過的總預算案提出釋憲，憲法法庭日前正式受理。行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝憲法法庭在程序受理本案，不過憲法法庭目前實質功能陷於癱瘓，期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，進行實質審理。
立法院大幅凍刪今年度中央政府總預算，民進黨立院黨團及行政院認為總預算案違憲，分別在5月15日及21日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭於8月6日受理，並在今天上網公開書狀。
李慧芝表示，憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，不過立法院在去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，改變憲法法庭審議案件門檻，並於7月25日再度全數否決賴總統所提大法官人選後，憲法法庭目前的功能實質上受到癱瘓，行政院感謝憲法法庭在程序受理本案，也期盼憲法法庭能夠早日恢復正常運作，就本案進行實質審理。
