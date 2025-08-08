快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原舉辦團結造勢晚會。圖／民眾提供
823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原舉辦團結造勢晚會。圖／民眾提供

823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原山城陸續舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助講，邀請大家一起站出來，用行動力挺江啟臣，出門投下「不同意罷免」，一起用行動反惡罷，用選票護民主，一起守護豐原山城。

中八選區立委江啟臣自今天8日起到10日，分別於豐原、東勢、石岡連辦3場活動，除請來立法院長韓國瑜外，今晚更邀請前台中市長胡志強等人助陣反罷，江啟臣更提前在臉書貼文指出，「20%的中美關稅只是表面，其實是中小企業的存活關鍵，更是台灣製造業競爭力的轉折點！」

江啟臣指出，近日接到不少傳產業者來訊，都擔憂8月7日美國「對等關稅」正式生效的衝擊，產業界告訴我：「這不是表面上的20%，而可能是壓垮中小企業的最後一根稻草。」因此上周他已發函行政院，提出六項建議，涵括談判、金融、租稅、拓銷、升級到人力培育，全方位協助產業應變已刻不容緩，別等到產業倒一片才說要補救，真的會太遲。

江啟臣以工具機為例，指出台灣輸美原本就有4.4%的關稅，現在還要再加上對等關稅20%，總稅負實為24.4%；而對手日、韓和美國簽有自由貿易協定，所以原本是0關稅，被課對等關稅後為15%；讓人憂心的是，目前政府還沒給出完整的資訊與配套，政策透明度極低、不確定性太高，企業只能自行摸索應對。

但民進黨上下只想到要大罷免，不為產業界說話，江啟臣表示，事實上台灣與日韓出口美國的關稅，差距不是5%，而是9.4%，「這已是生存與淘汰的距離。」現在已有業者收到進口商要求「分攤20%的費用」，導致台廠接單競爭力遭拉開。

罷免 反罷 豐原 江啟臣 韓國瑜

延伸閱讀

美國關稅成產業生存關鍵 江啟臣舉工具機為例：實際關稅逼25%

比亞迪夜宴幕僚 綠籲韓國瑜 、江啟臣說明

江啟臣東勢果園關心大雨農損 爭取全品項補助 直播3000多人看

罷免開票結果／台中3藍委罷免不通過 下波備戰的江啟臣、楊瓊瓔這樣說

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

美國關稅大刀砍下 台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20％上路，雖然政府一再強...

憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作

行政院及民進黨立院黨團針對立法院三讀通過的總預算案提出釋憲，憲法法庭日前正式受理。行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝憲法...

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原山城陸續舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。