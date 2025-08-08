台灣首度出席廣島原爆紀念 涉外官員：深具歷史意義

駐日代表李逸洋6日代表台灣出席廣島市和平紀念儀式。涉外官員今天表示，台灣官方代表首度參與廣島原爆儀式，深具歷史意義，而外交部長林佳龍7月底訪日會晤多位日本眾議員，日本眾議員主動在社群媒體公開與林佳龍合照，實屬難得的台日關係進展。

李逸洋6日代表台灣首度出席廣島市和平紀念儀式，他被安排的座位與美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）僅有數席之隔，兩人握手寒暄。

涉外官員表示，李逸洋與葛拉斯等多國使節及國際組織代表互動寒暄，與未派員出席的中國、俄羅斯與巴基斯坦等擁核國家形成鮮明對比，明天在長崎市舉行的和平紀念儀式將由李逸洋與駐福岡辦事處長陳銘俊等人出席。

針對台灣官方首度出席廣島市與長崎市政府所舉行的和平紀念儀式，涉外官員表示，由於往年兩市府都以「台日無正式外交關係」為由，未曾邀請台灣出席，今年首度由台灣官方代表，駐日代表李逸洋出席與會，深具歷史性意義。

涉外官員指出，國際社會對台灣的友好和支持日趨明確，也賦予日本地方政府邀請台灣出席和平紀念儀式的正當性及信心，不僅再次表態重視台海和平穩定，同時也向中國傳達「反戰、守護和平」的訊號，而台積電赴熊本設廠、台灣直飛日本各地航線增加，反映台日雙邊日益熱絡的民間交流和經貿合作，同時創造台日友好氛圍，也使得過去較受限的台日地方交流有了突破。

林佳龍7月底以私人行程名義偕夫人廖婉如低調訪日，並前往參訪大阪世博，期間並在東京會晤多名日本眾議員。

涉外官員表示，林佳龍訪日消息之所以曝光，是2位眾議員中曾根康隆及古屋圭司主動在社群平台分享與林佳龍的合照，中曾根更在社群平台指出「正在訪日的台灣外交部長林佳龍閣下與我進行了會談」，儘管中國外交部連日提出嚴正交涉和強烈抗議，但日方立場並未見改變，反映台日在緊密互信關係上建立謹慎的互動默契，也期待能為未來台日高層互訪奠定基礎。

