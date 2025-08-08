快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

疑擦撞號誌燈翻覆…大貨車北宜公路失控墜谷 駕駛昏迷送醫

台灣首度出席廣島原爆紀念 涉外官員：深具歷史意義

中央社／ 台北8日電

駐日代表李逸洋6日代表台灣出席廣島市和平紀念儀式。涉外官員今天表示，台灣官方代表首度參與廣島原爆儀式，深具歷史意義，而外交部長林佳龍7月底訪日會晤多位日本眾議員，日本眾議員主動在社群媒體公開與林佳龍合照，實屬難得的台日關係進展。

李逸洋6日代表台灣首度出席廣島市和平紀念儀式，他被安排的座位與美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）僅有數席之隔，兩人握手寒暄。

涉外官員表示，李逸洋與葛拉斯等多國使節及國際組織代表互動寒暄，與未派員出席的中國、俄羅斯與巴基斯坦等擁核國家形成鮮明對比，明天在長崎市舉行的和平紀念儀式將由李逸洋與駐福岡辦事處長陳銘俊等人出席。

針對台灣官方首度出席廣島市與長崎市政府所舉行的和平紀念儀式，涉外官員表示，由於往年兩市府都以「台日無正式外交關係」為由，未曾邀請台灣出席，今年首度由台灣官方代表，駐日代表李逸洋出席與會，深具歷史性意義。

涉外官員指出，國際社會對台灣的友好和支持日趨明確，也賦予日本地方政府邀請台灣出席和平紀念儀式的正當性及信心，不僅再次表態重視台海和平穩定，同時也向中國傳達「反戰、守護和平」的訊號，而台積電赴熊本設廠、台灣直飛日本各地航線增加，反映台日雙邊日益熱絡的民間交流和經貿合作，同時創造台日友好氛圍，也使得過去較受限的台日地方交流有了突破。

林佳龍7月底以私人行程名義偕夫人廖婉如低調訪日，並前往參訪大阪世博，期間並在東京會晤多名日本眾議員。

涉外官員表示，林佳龍訪日消息之所以曝光，是2位眾議員中曾根康隆及古屋圭司主動在社群平台分享與林佳龍的合照，中曾根更在社群平台指出「正在訪日的台灣外交部長林佳龍閣下與我進行了會談」，儘管中國外交部連日提出嚴正交涉和強烈抗議，但日方立場並未見改變，反映台日在緊密互信關係上建立謹慎的互動默契，也期待能為未來台日高層互訪奠定基礎。

日本 外交部 台日關係

延伸閱讀

李逸洋首度出席長崎和平祈念儀式 中國大陸缺席引揣測

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

相關新聞

王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再...

立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19...

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

美國關稅大刀砍下 台傳產苦哈哈 楊瓊瓔：已發生減產減班

美國對台課徵20%關稅上路，台灣傳產業者苦撐，找上立委陳情。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，對等關稅20％上路，雖然政府一再強...

憲法法庭受理總預算釋憲案 行政院：盼早日恢復實質運作

行政院及民進黨立院黨團針對立法院三讀通過的總預算案提出釋憲，憲法法庭日前正式受理。行政院發言人李慧芝表示，行政院感謝憲法...

中八江啟臣今晚豐原團結造勢晚會 韓國瑜與胡志強助講反罷

823反惡罷最後兩周！立法院副院長江啟臣今晚在豐原山城陸續舉辦團結造勢晚會，請來立法院長韓國瑜、前台中市長胡志強等大咖助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。