王義川粉底液風波延燒…民進黨性平部再發文 網友灌爆嗆多餘

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。性平部今天臉書再表示，昨天的發文引起社會廣泛討論，無論是批評指教，或是支持鼓勵都收到了，這麼多的討論顯示台灣是一個民主、多元、言論自由的開放社會。

王義川今天在民進黨午青live節目中表示，對這段時間所有的批評指教都虛心接受，也不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

性平部指出，初衷是希望大家在追求與維護「民主」、「自由」的路上，不要遺忘「進步」也是民進黨不可或缺的基本價值，昨天的貼文應該也讓大家對於性別平等議題有了更深入的思考，謝謝王義川在午青LIVE的立場宣示，性平部會持續和所有的支持者在性別平等的路上一起努力。

這篇臉書貼文回想最高的五則留言分別是，「李晏榕（性平部主任）下台」、「王義川是給你們台階下，也不想造成民進黨內的爭議，但你們好像不懂得適可而止」、「多元？是多餘吧」、「還要王義川出來為你們的荒唐擦脂抹粉，要不要用跟盧媽媽看災同款的粉底液抹啦」、「還讓人滿想深入思考貴部繼續存在的必要性，你們可以繼續幫dpp敗票」，一面倒仍被「青鳥」繼續出征。

