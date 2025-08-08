蕭副總統：新南向國家永遠是好鄰居 台灣會持續經營

副總統蕭美琴今天說，美國關稅政策引發全球供應鏈重組，為台灣與新南向國家的夥伴關係帶來挑戰，但同時也有新的機會，新南向國家永遠是台灣的好鄰居，不只是台商布局重鎮，也是多領域交流的重要國家，台灣將會持續經營。

台灣亞洲交流基金會下午舉辦成立7週年紀念暨「共築亞洲新局：從新南向到印太夥伴關係」論壇，蕭副總統應邀致詞。

副總統表示，台亞會自2018年在外交部指導下成立以來，承擔兩項重要任務，第一是透過玉山論壇提升台灣能見度以及政策節奏，第二是深化台灣與新南向的交流和連結，實踐以人為本的價值理念。

她說，當前全球局勢高度不確定，新南向國家對台灣的意義，不只是在傳統的經貿關係，更成為台灣拓展國際空間、深化價值，同時強化台灣戰略韌性的重要支點，新南向國家跟台灣有維護印太和平穩定，以及經濟繁榮的共同利益。

副總統表示，許多台灣周邊國家是新興民主或是制度多元體系，面臨內部和外部的各種挑戰和轉型，與台灣會有高度共感，相信也是台灣在區域爭取更多夥伴共同往前的重要利基，新南向政策對台灣來說，從來不只是市場策略或經貿關係，而是人與人之間深度連結，透過教育、醫療、科技以及文化交流，建立彼此理解與信任，也累積面對未來變局能攜手合作的能力。

副總統提到，近期美國關稅政策引發全球供應鏈重組，也為台灣與新南向國家之間的夥伴關係，帶來一些挑戰，同時也有新的機會，在去風險化以及尋求可信賴的夥伴的全球趨勢，台灣具備制度透明的產業優勢以及民主信念，與區域夥伴共同打造韌性與價值，這正是總統賴清德提出「新南向政策+」的重要意涵，讓台灣和新南向國家不只是連結，更是要共同前進。

前總統蔡英文任內提出新南向政策，副總統表示，過去一年許多外賓都會詢問政府是否會延續新南向政策，「我可以很有信心的告訴大家，新南向的夥伴永遠都是我們的好鄰居」，不只是台商布局重鎮，更是台灣在文化、科技、教育與人才養成的重要朋友，台灣也會持續經營，與各國一起共同往前。

針對台灣與印度關係，副總統表示，今天的論壇同時也是慶祝台印雙邊設處30週年，台印關係過去30年有些許進展，相信未來還有更大的潛力，在各個面向深化彼此互惠互利的全面性關係。

台亞會董事長蕭新煌致詞表示，面對全球多變的今天，需要一個更強韌，更能夠鏈結國際的台灣，台亞會將繼續努力，深化與新南向夥伴國家的合作，壯大台灣、區域共榮。

