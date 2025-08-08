【重磅快評】普發1萬拖半年？民進黨比川普關稅還誇張

行政院宣布將依「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」編列特別預算，其中包括普發現金1萬元，但有財政部官員表示作業需半年，引起藍委王鴻薇不滿，反問官員「你的薪水是不是要半年再發？」；普發現金已吵了半年，主計總長陳淑姿之前也說作業時間只要3個月，怎麼一夕之間變成半年？民進黨到底有沒有誠意還稅於民，這下國人都可以得很清楚。

今年初政府公布去年稅收超徵5283億元，再創新高，朝野即針對政府是否應還稅於民、普發現金展開攻防。3月立法院召開稅收超徵還稅於民公聽會，針對政府是否應普發現金進行討論，當時主計總長陳淑姿答覆藍委賴士葆詢問時表示，若立法院5月通過特別條例，行政作業時間約需3個月，最快8月可發放現金。當時賴嫌不夠快，表示時間應再縮短。

陳淑姿在5個月前說普發現金作業時程只要3個月，外界不解的是，為何到了8月說要普發現金，財政部官員卻說要增加一倍時間作業？依財政部的說法，國人恐怕要等到明年農曆春節前後才能拿到這筆錢。但是，美國對等關稅也只不過暫緩90天就上路，民進黨政府要普發現金1萬元竟要半年，會不會太誇張？

財政部官員解釋普發現金無法在10月底以前執行完成，理由是有很多執行細節還要處理，前次普發也有6個月時間，「初步看來確實是有窒礙難行的地方」。

稍微回顧一下2023年普發6千元的時序，立法院是當年3月24日三讀通過疫後特別預算，歲出所需財源原列3800億元，減列1億2000萬元，改列為3798億8000萬元，通過的特別預算數中包括執行普發現金每人6千元所需經費。財政部立即作業，第一批民眾4月6日就入帳，前後不過兩個星期的時間。

換句話說，這次普發現金並非頭一遭，財政部長也還是莊翠雲，同一套作業，發放對象也是全民，只是金額不同，為何作業執行時間要拉長到半年不可？到底財政部官員口中的「窒礙難行」是在什麼地方？

陳淑姿之前說普發現金作業時間約3個月，不知道有沒有先問過財政部，但是財政部長莊翠雲之所以留任，根據行政院長卓榮泰當時說法就是她能夠俐落處理各項爭議，其中最重要的是2023年帶領財政部完成普發現金工作。如果兩年前莊翠雲辦理普發現金表現出色，為何這次要普發1萬元就顯得困難重重？莊翠雲要不要出來說明一下？

正如藍委王鴻薇所言，美國20%關稅已實施，對於產業衝擊是現在進行式，總統府既已公告立法院所通過的版本，就是沒有排富，每人1萬元，不會比兩年前每人普發6千元複雜，真不知財政部官員所謂的「窒礙難行」的地方在那裡？如果莊翠雲不會做、陳淑姿不會做，還真是乾脆換人好了。

今天有綠委吵嚷，認為立法院通過的特別條例要求普發現金是違憲，行政院該主動出擊提出修正版本；行政院之前拍板普發現金，也附但書說會適時提出釋憲，國人腦中不免浮現行政院「一手發錢、一手釋憲」的矛盾畫面，難道行政院在盤算如何收回人民口袋裡的1萬元？說到底，財政部玩的只是緩兵之計，這個政府還真是錯亂到極點。

