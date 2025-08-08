批民進黨上梁不正 洪秀柱：喊和平就被當中共同路人

823第二波大罷免即將到來，國民黨立委羅明才今天舉行關懷鄉親座談會，國民黨前主席洪秀柱今天到場助講指出，今天台灣面臨不是藍綠問題，而是是非對錯問題，綠營也有講道理的好委員，但現在講道理沒用，立委王世堅就是個例子，重點是上梁不正，下面才會亂搞，她一直希望兩岸和平，但講和平就會被視作「中共同路人」，823一定要再給民進黨一個教訓。

洪秀柱指出，726民眾已給民進黨一個大巴掌，但823還要硬幹，就是「教到死教不會」，連綠營游盈隆都反對操弄大罷免，古今中外從來沒有這樣的例子，社會怎會變成這樣？罷免過程發生許多不可思議現象，司法檢調抓走多少人藍營多少人，但民進黨連署卻沒有去查，「真的是綠能你不能」。

洪秀柱說，今天不是藍綠的問題，而是是非對錯的問題，司法檢調搞到這個地步動不動就辦你，老百姓要怎麼過日子，以前講到調查局是正義之獅，但很多退休調查官都搖頭嘆氣，把檢調民生敗壞如此，主因就是上梁不正，下面為了升官進階，才會亂搞。

洪秀柱直言，賴清德總統非常固執，當初在台南(市長任內)可以234天不進議會，就是要跟當時的議長李全教對幹，非要幹倒不可。

洪秀柱說，如今AI社會帶來進步，卻也詐騙猖獗，主因就是因為那個「頭」專門在搞詐騙，導致台灣成為詐騙輸出地。

洪秀柱更對最近綠委操弄台中市長盧秀燕粉底多少錢指出，大家都在問她粉底多少錢，她是天生麗質難自棄，她白是因為她媽媽白，今天社會無聊到這個程度，簡直無聊可笑到極點。

「如果覺得這樣很可笑，就要用選票行動守住羅明才。」洪秀柱也說，現在一講到要和平，就會被貼上中共同路人，如今執政黨天天「草蜢弄雞公」，整天在弄別人，很不得別人來打你，不能好好談嗎？就是這個態度，哪天雞公就會把你吃掉，她呼籲和平，卻被說是統派，她是按照中華民國憲法尋求未來統一，「我姓洪，我當然是『洪統』」。

洪秀柱也提到民眾黨前主席柯文哲被羈押一年，什麼證據都拿不出來，難怪他要砸水杯，民進黨有青鳥、黑熊飛禽走獸，但「我們有小草」，小草會生氣，希望823繼續讓窩囊政府覺醒。

