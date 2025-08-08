立院成立修憲委員會 預料觸碰廢監院、18歲公民權等議題

立法院會今天舉行院會，在朝野無異議下表決通過提案，立法院長韓國瑜宣布組成「修憲委員會」，依政黨比例分配，國民黨將推派19人、民進黨17人、民眾黨3人，共計39人組成，預計8月25日舉行第一次全體委員會議，預料將處理廢除監察院、18歲公民權等議題。

立法院修憲委員會將處理立委提出修憲案，調閱立法院議事系統，目前有的修憲提案包括，民眾黨立委黃國昌提出「憲法」增修條文修正案，主張廢除監察院，將監察權移至立法院。另外，民進黨立委林宜瑾、吳沛憶則提出修憲案，將公民權年齡下修至18歲。

民眾黨團日前提出公決案，要求立法院依據「立法院修憲委員會組織規程」第3條規定組成修憲委員會，提案已過一個月冷凍期，立法院今天表決通過民眾黨團再修正動議案

根據立院通過的修正動議指出，第11屆立法院相繼有各黨立委提出修憲提案，為避免立委所提修憲案付委後無法審查，因此建請院會決議組成修憲委員會，且依照政黨比例，國民黨團推派19人、民進黨團推派17人、民眾黨團推派3人，並定於25日舉行立法院第11屆修憲委員會第1次全體委員會議。

而依照憲法增修條文規定，修憲須經立法院立法委員4之1提議、4分之3出席，以及出席委員4分之3決議提出憲法修正案，並於公告半年後，經公民投票複決。立法院人士分析，目前藍白人數未達4分之3，修憲難度相當高。

