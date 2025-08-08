林岱樺宣示參選高雄市長到底 柯志恩肯定她「基層實力堅強」
民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，因詐領助理費案聲勢受挫，地方不斷有傳言說她選不下去，但她昨晚發聲，強調未受廉政會停權，她個人民調第一，將會參選到底。對此，黨內潛在對手立委邱議瑩及許智傑均表達尊重，柯志恩則說，林岱樺基層實力堅強，不過這是民進黨的家務事，給予祝福。
民進黨立委林岱樺與邱議瑩、許智傑、賴瑞隆爭取下屆高雄市長提名，林岱樺因案7月30日赴民進黨廉政會說明，昨晚在高雄餐會明確表態會參選到底。
同黨競爭對手立委許智傑表示，尊重廉政會決定，會繼續努力爭取市民認可。邱議瑩則說，尊重林岱樺委員參選到底的說法，也會按照自己步調，一如以往加緊努力，希望能獲得市民支持。
國民黨呼聲最高的高雄市長參選人柯志恩認為，林岱樺昨宣示繼續參加民進黨黨內初選，對於這個決定，相信應該是充分準備好了，廉政會到底作出怎樣決定，這都是民進黨的家務事。林岱樺基層實力相當堅強，也自認為目前民調第一，當然有資格參加這場選舉，「我們樂觀其成」。
柯也說，對國民黨而言，823面臨7位委員大罷免及公投奮戰，目前非常需要努力，對於民進黨黨內的家務事，給予祝福。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言