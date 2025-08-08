「小令」遭爆賺紅錢提告 藍黨團嗆：翻車怪別人惱羞濫訴

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮藍營起底「小令」劉毓雯長年在中國大陸經商遭提告。黨團駁斥，根本是罷團翻車、罷免失敗才惱羞濫訴。本報資料照片
花蓮藍營起底「小令」劉毓雯長年在中國大陸經商遭提告。黨團駁斥，根本是罷團翻車、罷免失敗才惱羞濫訴。本報資料照片

國民黨花蓮縣議會黨團日前揭露罷免台北市藍委徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人「小令」劉毓雯自詡反共，卻長年在中國大陸經商「賺紅錢」，今天遭「小令」提告違反選罷法等罪。黨團發言人吳建志回應，罷團翻車還怪別人，根本是罷免失敗惱羞成怒才濫訟。

藍營花蓮黨團上月23日召開記者會，指本名劉毓雯的「小令」，曾在中國大陸廣東省東莞市登記經營文島文化傳播有限公司，並曾任職於北京巨果文化傳媒有限公司，參與戲劇「PS我愛你」，長期巡演於大陸各大城市，甚至獲中共媒體大篇幅吹捧；「小令」還在大陸網站自述長期以北京為據點，策畫、經紀、編創超過50齣劇場製作等，黨團批評根本就是「嘴上說抗中，手上卻拿人民幣」。

「小令」今天到台北地檢署提告當天記者會出席人員，包括吳建志、縣議會副議長徐雪玉、議員邱光明、韓林梅、林正福，及市代會正副主席楊哲灃、黃達祥。她表示，這些人在花蓮有權有勢，卻傾全黨部之力打壓她，未經她同意，在投票日前3天肉搜，把她在中國工作的經歷全部拿出來做文章，已經涉嫌違反選罷法及個資法、妨害名譽。

吳建志今天回應，「小令」高調參與罷免活動，從她出現在各地掃街造勢、公開直播發言、自曝中國經歷與政治立場開始，就是自願走上政治舞台的參與者，本應接受社會檢視。她曾在中國平台上介紹自己是「任性的台灣人」，現在卻對媒體報導她的言行和背景大驚小怪，難道不是心虛嗎？

吳建志說，「小令」多次在社群平台與公開發言中提及自己中國工作經歷，強調是文化交流、領有酬勞，都是可受公評之事，卻將媒體與公眾討論她在中國的工作經歷解讀為「違反個資法」，非常荒唐。

吳建志表示，小令控訴國民黨「傾全黨部之力打壓她一介平民」，事實卻是她主動站上政治第一線，發言帶風向、掃街助選、攻擊在野立委，如今敗選後反過頭來提告、要脅、情緒勒索，呼籲對方罷免失敗應該面對民意，而不是用提告當作政治武器，混淆視聽。

