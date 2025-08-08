立法院表決通過組成修憲委員會

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右後）、書記長王鴻薇（右前）和民進黨團幹事長吳思瑤（中）、民進黨立院黨團總召柯建銘（左二）在立院議場交談。記者邱德祥／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（右後）、書記長王鴻薇（右前）和民進黨團幹事長吳思瑤（中）、民進黨立院黨團總召柯建銘（左二）在立院議場交談。記者邱德祥／攝影

立法院今天召開院會，通過變更議程後的討論事項第三案「組成修憲委員會」案，在院會朝野無異議下通過決議，經立法院長韓國瑜宣布下，立法院組成修憲委員會，依政黨比例由國民黨推派19人、民進黨推派17人、民眾黨推派3人組成，訂於8月25日星期一舉行立法院第11屆修憲委員會第一次全體委員會議。

本屆立院有部分委員提出修憲案，包括民進黨立委林宜瑾、吳沛憶提出的18歲公民權、以及綠委陳亭妃提出廢考監兩院、民眾黨團總召黃國昌則提出廢監察院修憲案。因此，民眾黨日前依據「立法院修憲委員會組織規程」第三條之規定，提案成立修憲委員會，若未來經過三讀，將再次進行18歲公民權的公民複決。

另外，修憲委員會成立後，廢除考試院、監察院議題將再度浮上檯面。民眾黨團總召黃國昌提案僅廢除監察院，而民進黨立委陳亭妃則是提案將考試院、監察院兩院廢除，將中華民國五權憲法改行三權分立制，國民黨部分立委在這屆立法院，對於廢除監察院態度較傾向開放，包括國民黨立委羅智強日前直言「只要提案廢除監察院，個人絕對支持」。而國民黨主席朱立倫在本屆的廢考監議題上，沒有明確表態立場，廢考監兩院以及18歲公民權能否均能通過，交由公民複決，值得關注。

修憲 監察院 立法院

