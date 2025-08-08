打詐2.0成效受質疑 立院15日邀卓榮泰專案報告

台中豐原7月發生一家5口命案，民眾黨立院黨團提案邀請行政院長卓榮泰就「打詐2.0」赴立法院進行專案報告。立法院今天經由黨團協商達成共識，隨後也在院會中通過，確認15日將邀請卓榮泰率同相關部會首長就「打詐2.0執行成效」赴立院專案報告並備質詢。

民眾黨立法院黨團先前提案，建請卓榮泰進行打詐專報。民眾黨團總召黃國昌昨天召集協商，朝野黨團未能達成共識，行政院也表達無此意願。

昨天參與協商的行政院副秘書長李國興說，過往在施政總質詢、總預算詢答，或者委員會相關議程，朝野立委都會監督打詐相關事宜，因此建議援用相同方式辦理即可，「以往在各場合都有相同關切，建議以這種方式處理。」

民進黨團書記長陳培瑜也說，光是本屆立法院就有七次打詐相關報告，在野黨要求行政院長專案報告，難道是想要架空立法院委員會，還是要否定各該召委安排的議程；民進黨團要求，針對多項主題的院會專案報告，應由立法院長韓國瑜親自主持協商，一併決定卓榮泰要報告幾次。

眼見行政部門與朝野黨團未能達成共識，昨日會議主席的黃國昌裁示，因協商無法取得共識，後續依照立法院職權行使法相關規定送院會處理。

而今天立院朝野總算韓國瑜主持的協商中達成共識，各黨團同意15日邀請卓榮泰提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢；質詢的立委人數，由國民黨、民進黨各推派10人，民眾黨推派2人，每位立委詢答時間15分鐘。

