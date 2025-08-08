民進黨性平部譴責王義川「厭女台派」 他贊同：繼續糾纏只會流血更多

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引起討論。本報資料照片

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，引起討論。媒體人黃暐瀚在臉書表示，自豪做「造謠圖卡」發4萬，嘲諷粉底液太貴，都不會讓「認同者更多」，拿這些事情攻擊一位可能參選總統的大咖，「只會讓她獲得更多同情」。這種時候，民進黨性平部跳出來公開譴責，更符合一般民眾的感受。趁機翻頁，適度道歉，結束話題，才是正辦，繼續糾纏下去，只會流血更多。

黃暐瀚表示，主張「反侵略、反併吞」的台灣人，因為中共企圖侵台、企圖消滅中華民國，自然會選擇反共。另一群主張「兩岸和平統一」的台灣人，也很自然會覺得「何必反共」？統一還可以避戰，親美幹嘛？核心價值你我不同，基本上「沒有對錯」，但在爭取「更多民意」的行動上，就有所謂「對與不對」的區別。

大罷免失敗，黃暐瀚說，這表示「同意票不夠」，為了下次能勝利，須得爭取票更多。公開抱怨不投同意的選民都低智商，情緒化嘲諷要做「降智圖卡」，只會使這次站在對立面的選民，下次繼續站對面，不會讓自己「票更多」。

黃暐瀚表示，鎖定政敵大咖批評不是不可以，但既然要打，就得打到要害，打出選民認同。不管是統、是獨，政黨都該堅持自己的理念，並努力爭取更多台灣選民認同。正因為覺得自己的理念是對的，所以更應該努力讓自己，票更多。

