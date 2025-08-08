不解賴清德為何留郭智輝 羅智強：真的超級超級超級蠢？

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國關稅進逼，台積電成美台談判下一階段的關鍵，同時又發生台積電2奈米製程關鍵技術洩密案。國民黨立委羅智強今日劍指經濟部長郭智輝，質疑賴清德總統是否如台北市議員簡舒培所說「超級超級超級蠢」，才會留著郭智輝。

美國總統川普日前曾表示，台積電將投資美國3000億美元。經濟部長郭智輝6日上午在立法院受訪稱這是「假訊息」。現又爆出台積電關鍵技術洩密案，羅智強質疑郭智輝是否還適任。

羅智強表示，台積電到美國投資3000億美元被郭智輝說是假消息，假消息無法評論，假消息去找川普好不好，川普為什麼要放假消息，他不理解。不就證明這政府空轉，無心國政。

羅智強也說，他另一個不能理解的是，郭智輝這個「路人甲部長」，連裝飾品都稱不上的部長，從當部長到現在沒有一件事情進入狀況的部長，只會扯後腿的部長，賴清德到底是跟郭智輝有什麼深厚的交情跟關係，到現在還可以在位子上為禍台灣。

羅智強表示，是否如台北市議員簡舒培曾經評價賴清德超級超級超級蠢，才會用了這樣的部長。郭智輝還能在這麼重要的部會首長位子上，是一個天大的謎，不能理解賴清德還能夠留著。台灣的經濟大舵掌握在郭智輝手上，船不沉才奇怪。賴清德要不要聽聽簡舒培講的話，還要再繼續超級超級超級蠢下去嗎？

