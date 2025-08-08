公督盟批立院怠惰 讓治水預算進退兩難
公督盟政策部主任陳利益、常務理事陳雪梨、公民監督國會聯盟理事長謝東儒、執行長張宏林上午一起舉行「口喊重建急、手卻卡預算！立院怠惰，讓治水預算進退兩難！」記者會，表示中南部地區遭逢連日豪雨侵襲，產地受損嚴重。立法院還未三讀通過今年度攸關治水、高達5.6兆的附屬單位預算，延宕超過250天，呼籲立法院長韓國瑜重啟朝野協商。
公督盟政策部主任陳利益表示，根據農糧署統計，全台灣不到一個月農損金額就已高達25億元，有不少立委都第一時間下鄉協助救災，而行政院也預計提出逾300億的「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」；但當朝野黨團目光都放在特別預算時，卻嚴重忽視今年度的附屬單位預算還未三讀通過，包含協助辦理中央管河川、排水、海岸疏濬的水資源作業基金，和負責疏通、維護渠道設施的農田水利事業作業基金。
