快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

聽新聞
0:00 / 0:00

影／徐巧芯確診向接觸者致歉 批杜秉澄邪惡、騙子

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（圖）上午受訪時直言「杜秉澄真的有病」，她認為所有詐騙犯都不應該縱放。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委徐巧芯（圖）上午受訪時直言「杜秉澄真的有病」，她認為所有詐騙犯都不應該縱放。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委徐巧芯昨天自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說抱歉。

徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元。台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑，昨庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。徐巧芯強調跟杜先生沒有任何聯絡，表示不可能有人去跟羈押禁見中的一個罪犯要求認罪。

徐巧芯表示詐騙太多了，杜秉澄就是一個非常好的例子，有些人就是如此的邪惡，什麼事情只要有機會，都想要抹屎到別人的身上，像這樣的騙子，希望台灣不要再有了。「我希望他能夠認罪，我希望他能夠坦誠他的犯行，我希望他能夠好好的跟那謝受害者道歉，這是我希望的，但不是我要求的」。

立委徐巧芯（左）自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說一聲抱歉。記者蘇健忠／攝影
立委徐巧芯（左）自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說一聲抱歉。記者蘇健忠／攝影

洗錢 COVID-19 徐巧芯 詐騙集團

延伸閱讀

影／帶酒到立法院質詢？ 徐巧芯諷：「粹鳥」眼睛還好嗎

徐巧芯大姑夫婦涉詐 今出庭應訊後杜秉澄突喊「徐巧芯叫我認罪的」

徐巧芯叫我認罪的！ 涉詐姊夫杜秉澄押解時突對媒體怒吼

嗆談判黑箱...徐巧芯遭酸「做不夠久」 馬文君狠批：怕無能失敗被揭穿

相關新聞

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣...

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。