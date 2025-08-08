聽新聞
0:00 / 0:00
影／徐巧芯確診向接觸者致歉 批杜秉澄邪惡、騙子
國民黨立委徐巧芯昨天自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說抱歉。
徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元。台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑，昨庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。徐巧芯強調跟杜先生沒有任何聯絡，表示不可能有人去跟羈押禁見中的一個罪犯要求認罪。
徐巧芯表示詐騙太多了，杜秉澄就是一個非常好的例子，有些人就是如此的邪惡，什麼事情只要有機會，都想要抹屎到別人的身上，像這樣的騙子，希望台灣不要再有了。「我希望他能夠認罪，我希望他能夠坦誠他的犯行，我希望他能夠好好的跟那謝受害者道歉，這是我希望的，但不是我要求的」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言