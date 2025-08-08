影／徐巧芯確診向接觸者致歉 批杜秉澄邪惡、騙子

國民黨立委徐巧芯昨天自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說抱歉。

徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團將贓款轉換成虛擬貨幣，洗錢款項高達2700萬多元。台北地方法院依洗錢等罪判杜秉澄、劉向婕各15年、10年徒刑，昨庭訊結束後，杜突然對媒體大喊「徐巧芯叫我認罪的」。徐巧芯強調跟杜先生沒有任何聯絡，表示不可能有人去跟羈押禁見中的一個罪犯要求認罪。

徐巧芯表示詐騙太多了，杜秉澄就是一個非常好的例子，有些人就是如此的邪惡，什麼事情只要有機會，都想要抹屎到別人的身上，像這樣的騙子，希望台灣不要再有了。「我希望他能夠認罪，我希望他能夠坦誠他的犯行，我希望他能夠好好的跟那謝受害者道歉，這是我希望的，但不是我要求的」。 立委徐巧芯（左）自爆確診COVID-19，上午受訪時先向昨天有接觸的媒體、議事處同仁、立委說一聲抱歉。記者蘇健忠／攝影

