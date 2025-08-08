聽新聞
丹娜絲、豪雨重創中南部 立院12日邀卓榮泰災後復原專案報告
丹娜絲颱風與後續雨勢重創中南部，立法院院會今黨團協商，朝野各黨團同意12日邀請行政院院長卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢，並在隨後的院會中無異議通過此項提案。
立法院今黨團協商結論決定事項，包括各黨團同意行政院函請審議「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」及民眾黨團擬具之「丹娜絲颱風及七二八豪兩災後復原重建特別條例草案，增列納入本次會議報告事項，逕付二讀，並由院長召集協商。另各黨團同意11日中午12時前，如有立委、黨團提出特別條例草案，均併案協商。
針對災後重建，朝野黨團同意8月12日、下周二邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派10人、民進黨團推派10人、民眾黨團推派2人，每位立委詢答時間15分鐘。
