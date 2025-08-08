聽新聞
0:00 / 0:00
厭女台派延燒…王義川：虛心接受批評指教 性平道路共成長
民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。王義川今表示，對這段時間所有的批評指教都虛心接受，也不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。
王義川今在民進黨午青live節目中指出，他當時是在討論政治人物去救災的心態，以及外界看到畫面的感覺，評論是在描述民進黨代理秘書長何博文、盧秀燕呈現的不同意象，大家可以看完整的評論過程，並沒有涉及性別歧視、嘲笑。
王義川說，他會隨時提醒自己，性平有關範疇上會再努力學習，尤其公眾人物都要一起努力，但大家不要被帶離這個議題，當時討論主要是在談盧秀燕出國前勘災復原的狀況，不要被模糊焦點。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言