厭女台派延燒…王義川：虛心接受批評指教 性平道路共成長

民進黨立委王義川等人在政論節目嘲諷說台中市長盧秀燕勘災不花妝，引發民進黨性平部與民進黨發言人卓冠廷內鬨。王義川今表示，對這段時間所有的批評指教都虛心接受，也不會做任何反駁，性平道路上大家要一起學習、共同成長。

王義川今在民進黨午青live節目中指出，他當時是在討論政治人物去救災的心態，以及外界看到畫面的感覺，評論是在描述民進黨代理秘書長何博文、盧秀燕呈現的不同意象，大家可以看完整的評論過程，並沒有涉及性別歧視、嘲笑。

王義川說，他會隨時提醒自己，性平有關範疇上會再努力學習，尤其公眾人物都要一起努力，但大家不要被帶離這個議題，當時討論主要是在談盧秀燕出國前勘災復原的狀況，不要被模糊焦點。

