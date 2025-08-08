聽新聞
政院刪地方補助款 立院19日邀卓榮泰做全額撥付專案報告
今年度中央政府總預算遭刪減，且需自行調整刪減數新台幣636億元，行政院因此統刪地方補助款約27%，引發地方反彈。國民黨立院黨團提案要求行政院長卓榮泰率同相關部會首長，就此赴立法院進行專案報告；經協商，朝野達成邀請卓榮泰於19日赴立院進行「全額撥付」專案報告共識，隨後並經由院會無異議通過。
因行政院統刪地方補助款，引發地方反彈。國民黨團提案，指立法院通案刪減的決議，其中應刪減另予補足的科目應是指一般維持費，不包括補助款；而應刪減另予補足的經費應是指屬於中央機關支用的經費，不應刪減補助地方政府的經費。因此國民黨團建請立法院會院會作成決議，行政院立即全額撥付今年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費。另應由行政院自行調整刪減636億餘元，請行政院院長於1個月內向立法院提出專案報告。
國民黨團提案經過黨團協商，各黨團同意8月19日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出「全額撥付114年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派10人、民進黨黨團推派10人、台灣民眾黨黨團推派2人進行，每位委員詢答時間15分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。今日立法院會無異議通過。
