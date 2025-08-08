快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

聽新聞
0:00 / 0:00

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭本月6日已受理，並於今日上網公開書狀。

立法院於今年1月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，行政院今年3月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。

民進黨團認為立法院三讀通過今年度中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數636億元、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費60%及統刪一般事務費10%部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。

民進黨團5月15日聲請釋憲，並列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；二為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；三為違反預算法第49條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。

行政院5月21日也跟進向憲法法庭聲請法規範憲法審查，認為總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效，結果不但難以使外界窺知立法者大量或針對性刪減預算的具體理據，預算的議決結果也損及憲政或法定機關的正常運作、侵害行政院政策決定權及其他機關權限，同時導致政治責任難以釐清，難認合憲。

憲法法庭本周二決定受理民進黨團、行政院提出的聲請案，並於今日上網公開聲請書狀的內容。

總預算 行政院 憲法法庭

延伸閱讀

綠委對普發現金看法分歧 唯一共識「政院提修正版化解違憲爭議」

「丹娜絲重建條例」獨漏台東？ 行政院：例示說明未排除其他縣市

10月普發完現金財政官員不樂觀 王鴻薇嗆：你的薪水半年後發？

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

相關新聞

中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！

民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21...

盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位

台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣...

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。