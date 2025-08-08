中央政府總預算案…民進黨團、行政院聲請釋憲 憲法法庭決定受理！
民進黨立法院黨團認為立法院通過的中央政府總預算案違憲，今年5月15日至憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查，行政院也於5月21日針對總預算案提出釋憲，憲法法庭本月6日已受理，並於今日上網公開書狀。
立法院於今年1月三讀通過今年度中央政府總預算案，歲出原編列約新台幣3兆1325億元，審議結果共計減列約2075億元，行政院今年3月對總預算案提出覆議案，被藍白以人數優勢否決。
民進黨團認為立法院三讀通過今年度中央政府總預算，關於未確定歲出總額、要求行政院自行調整刪減數636億元、刪減凍結監察院、不當黨產處理委員會、行政院、總統府、交通部能源署、環境部資源循環署、原住民族委員會、交通部等機關的業務費致影響其基本運作維持、統刪特別費60%及統刪一般事務費10%部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查。
民進黨團5月15日聲請釋憲，並列出三大理由，總預算刪減時，難以確定刪除數額，違反法律明確性原則；二為立院要求行政院自行調整減列事項，違反憲法權力分立原則；三為違反預算法第49條「歲出預算案之審議，應就機關別、政事別及基金別決定之」，違反法治國原則。
行政院5月21日也跟進向憲法法庭聲請法規範憲法審查，認為總預算案不論在程序面或實體內容面，均已與憲法與憲法增修條文，及法治國原則的明確性原則要求、權力分立與制衡等憲法基本原則有重大牴觸而屬無效，結果不但難以使外界窺知立法者大量或針對性刪減預算的具體理據，預算的議決結果也損及憲政或法定機關的正常運作、侵害行政院政策決定權及其他機關權限，同時導致政治責任難以釐清，難認合憲。
憲法法庭本周二決定受理民進黨團、行政院提出的聲請案，並於今日上網公開聲請書狀的內容。
