立法院下周起邀政院及卓榮泰備詢！三場時間一次看

立法院8日上午黨團協商決議，將於下周起12日、15日、19日，邀請行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，分別進行三場專案報告並備質詢。備詢議題包括丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建、打詐2.0、全額撥付對地方政府之一般性補助款。

根據黨團協商結論，各黨團同意8月12日（星期二）邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」專案報告並備質詢。

各黨團同意8月15日（星期五）邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」專案報告並備質詢。

各黨團同意8月19日（星期二）邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「全額撥付2025年對地方政府之一般性補助款及原民地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

三場質詢的立委人數，由國民黨、民進黨各推派10人，民眾黨推派2人，每位立委詢答時間15分鐘。

