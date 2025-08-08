綠委對普發現金看法分歧 唯一共識「政院提修正版化解違憲爭議」

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團對普發現金看法分歧，唯一共識政院該主動出擊。圖／聯合報系資料照片
因應美國對等關稅衝擊，普發現金規畫備受關注，民進黨立院黨團今天進行黨團大會，會中對該議題討論熱烈，綠委們對要不要排富、該發多少意見相當分歧，唯一共識是立法院通過的特別條例要求普發現金是違憲的，行政院該主動出擊提出修正版本，才能化解違憲爭議。

據轉述，黨團大會上最多批評是衝著府院高層，直言立院通過特別條例都多久了，行政院至今態度還是曖昧不明，沒有具體動作，連發言都是「將依照立法院三讀版本編列特別預算」，民眾根本不知道這是什麼意思，快點提出特別條例修正草案，才是正辦。

另有綠委指出，之前民進黨論述普發現金有三大難題是否需要舉債、國家財政能否承擔、立法院未盡到合乎憲法程序等，如今不能棄守，行政機關有義務說明清楚，立院通過的條例仍是違憲的，是行政院綜合考量當前社會情勢，認為確實有發現金的空間，才主動提出修正版本。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，普發現金如何合憲性進行，是民進黨團最重視的議題，絕不能違逆憲法原則，行政部門無論如何要能夠提出符合憲法修正方式，如果是立法院片面決定普發現金，絕對違憲；但若行政院全面審視後，思考合理性等，綜合規畫後決定普發現金，這就符合憲法。

吳思瑤指出，立法院不能片面剝奪行政院預算權，否則後患無窮，未來只要選舉年到了就提案普發現金，這種違憲作法不應該被鼓勵認可。

