影／帶酒到立法院質詢？ 徐巧芯諷：「粹鳥」眼睛還好嗎
昨(7日)藍綠立委為了秘密會議在立法院爆發口角，國民黨立委徐巧芯被媒體捕捉到手上拿著一罐金色蓋子、裝有深色液體的玻璃瓶，遭到網友質疑帶酒到立法院。徐巧芯澄清拿的是咖啡罐，「我不曉得有些人是故意，還是眼殘還是怎麼樣，上面寫著咖啡兩個大字不看，硬要說我是酒控，帶酒來上班」、「要黑別人也不是這樣的吧」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
