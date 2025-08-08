王義川不是「厭女台派」 ？呱吉：像幫林智堅護航一樣蠢
民進黨立委王義川和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕完妝勘災，遭外界痛批，引起綠營黨內譴責。前台北市議員邱威傑認為，這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除，錯了就要認，不然就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。
民進黨性平部對此表達譴責，不過，民進黨發言人卓冠廷回應，自己絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。引起黨內及青鳥們熱議。
邱威傑在Threads上表示，王義川的粉餅說為什麼是厭女？不是因為王不懂化妝品，而是因為這社會長期對女性外表有高於男性的要求，女性政治人物或專業人士，只要身材、外貌、或者妝容打扮不合主流審美，就常常成為評論裡取笑的對象。
邱威傑說，而好好地化妝注重儀容之後，又變成王義川和部分男性質疑其專業能力的證據。這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除。
他說，錯了就要認，挨打要立正，不認為此刻幫王義川護航有什麼意義，反而使得社會進一步地誤解性別議題的重要性，「就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。」
邱威傑說，看到網友說的不錯「我不要厭女的台派這句話其實講得不好，好像因為他講了厭女的話我們就不當他是夥伴」，更希望這句話是說「我們台派不要厭女」。
邱威傑說，認為在性別或任何社會議題上辯證求進步，應該是最基本的共識，但是也不用切割夥伴，漏氣求進步是更好的態度。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言