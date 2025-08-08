王義川不是「厭女台派」 ？呱吉：像幫林智堅護航一樣蠢

民進黨立委王義川和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕完妝勘災，遭外界痛批，引起綠營黨內譴責。前台北市議員邱威傑認為，這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除，錯了就要認，不然就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。

民進黨性平部對此表達譴責，不過，民進黨發言人卓冠廷回應，自己絕不支持性平部這種毫無高度跟專業的切割。引起黨內及青鳥們熱議。

邱威傑在Threads上表示，王義川的粉餅說為什麼是厭女？不是因為王不懂化妝品，而是因為這社會長期對女性外表有高於男性的要求，女性政治人物或專業人士，只要身材、外貌、或者妝容打扮不合主流審美，就常常成為評論裡取笑的對象。

邱威傑說，而好好地化妝注重儀容之後，又變成王義川和部分男性質疑其專業能力的證據。這種觀點不斷壓縮專業女性的生存空間，早就該革除。

他說，錯了就要認，挨打要立正，不認為此刻幫王義川護航有什麼意義，反而使得社會進一步地誤解性別議題的重要性，「就好像幫林智堅護航一樣愚蠢。」

邱威傑說，看到網友說的不錯「我不要厭女的台派這句話其實講得不好，好像因為他講了厭女的話我們就不當他是夥伴」，更希望這句話是說「我們台派不要厭女」。

邱威傑說，認為在性別或任何社會議題上辯證求進步，應該是最基本的共識，但是也不用切割夥伴，漏氣求進步是更好的態度。 邱威傑在Threads上發文。圖／擷取自網路

