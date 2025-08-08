聽新聞
盧秀燕2400元粉底液有啥好吵？剖析嫌貴心理 人妻網紅喊：正常價位
台中市長盧秀燕日前勘災時因妝容完整，綠委王義川在節目中討論時稱盧秀燕的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，引發軒然大波，挨批厭女。對此，網紅「馬卡人妻」今PO文表示，這款粉底熱銷多年，就是一個「正常價位」的粉底而已，「我真的不知道一個粉底液有什麼好吵。」
「馬卡人妻」今在粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」PO文表示，她不認為「覺得粉底很貴」等同厭女，「這個應該只是因為男生都不曉得女生的東西有多貴吧。」
就像她也不會知道男生在改車子是多貴一樣，她喜歡吃好料的，一般人聽到價格也會覺得她瘋了，她一開始賣馬卡龍的時候， 一個長輩阿伯聽到價格也是差點心肌梗塞，她總結，任何東西只要你沒有在接觸，覺得它貴，是很正常的啦。
馬卡人妻的貼文刊出後，吸引不少網友留言表示，「他不是厭女，就只是想藉此操作仇富心態，就只是個低級的政治手段而已」、「講的真好」、「女生2400的粉底可以用很久，某些男生買春一次可能3分鐘不到就沒有了」、「王義川發言顯示就跟大部分老公一樣，不知道原來女生粉底液、保養品要這麼貴。」
