快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

10月普發完現金財政官員不樂觀 王鴻薇嗆：你的薪水半年後發？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長王鴻薇。圖／聯合報資料照片

行政院將規畫依照立法院7月三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，編列特別預算，當中包括普發現金一萬元。但有財政部國庫署官員表示，前次普發約需6個月時間。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，「請問你的薪水是不是要半年再發給你」，不要再推拖拉，按照特別條例編列特別預算，如期發放才是正辦。

針對普發現金部分，有財政部國庫署官員表示，將依照行政院指示配合辦理，有很多執行細節還要處理，但是否能在10月以前全部執行完畢，因民眾領取需要些時間，前次普發也有6個月時間，初步看來確實是有窒礙難行的地方。

王鴻薇表示，呼籲行政院不要再做政治性操作，關於因應美國關稅貿易戰的特別條例已經通過，行政院只要依照立法院三讀通過、總統府公告的條例編列特別預算。在立法院，也會用快速通關的方式，裡面包含普發現金一萬元。

王鴻薇指出，美國自昨天起已經開始實施20%關稅，對於產業衝擊也已經開始發生。發放的時間在條例裡講得非常清楚，已經留給行政院做行政作業的時間，讓其在十月底可以發放完成。

王鴻薇說，如果按照財政部、主計處的做法的話，財政部長不會做，主計總長不會做，那就乾脆換人來做，哪裡說發個現金還要半年的時間？「請問你的薪水是不是要半年再發給你？」所以不要再推拖拉，只要按照立法院三讀通過、總統府公告的特別條例，編列特別預算，如期發放才是正辦。

針對是否排富，王鴻薇強調，在條例裡，就是全民普發現金一人一萬元，這是再清楚不過的事情，國民黨團會堅持，這是立法院所通過的版本，行政院不要擅自更改。

行政院 立法院 王鴻薇 普發一萬 普發現金

延伸閱讀

王義川諷盧秀燕勘災化妝 王鴻薇向NCC檢舉：還能裝睡？

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

懸掛王鴻薇與王滬寧握手照指密談 罷團4人獲不起訴

大支被爆兼文總執委 王鴻薇再曝眾多大罷免要角也是

相關新聞

再嗆鍾小平！陳智菡：柯文哲允和解兩天了 你的道歉呢？

國民黨議員鍾小平因影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯文哲控告加重誹謗，6日開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯...

閩南狼揭八炯疑抹紅 鍾明軒曝痛哭整晚：曾經無人相信的痛終於被還原

網紅「閩南狼」日前爆料挺罷戰友「八炯」納粹言論，以及統戰紀錄片部分內容經不起查證，致網紅鍾明軒遭網爆，他曾提醒八炯，未料...

王義川是「厭女台派」？范雲被媒體狂追回應了：會跟他討論

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」，但民進黨發言人卓冠廷則挺王義川，表示...

普發1萬有譜 排富條款有雜音

行政院將提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，各界關注是否會編列普發現金一萬元，以及是否排富；行政...

機車也是奢侈品？買車最高課30%貨物稅 王婉諭：改革才是還稅於民

時代力量主席王婉諭昨(7)日在臉書表示，現今貨物稅在修法後仍有些地方不合時宜，包括機車被列為奢侈品，需繳17% 貨物稅，都是租稅的不正義。

王義川不是「厭女台派」 ？呱吉：像幫林智堅護航一樣蠢

民進黨立委王義川和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕完妝勘災，遭外界痛批，引起綠營黨內譴責。前台北市議員邱威傑認為，這種觀點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。