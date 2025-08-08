10月普發完現金財政官員不樂觀 王鴻薇嗆：你的薪水半年後發？

行政院將規畫依照立法院7月三讀通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，編列特別預算，當中包括普發現金一萬元。但有財政部國庫署官員表示，前次普發約需6個月時間。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，「請問你的薪水是不是要半年再發給你」，不要再推拖拉，按照特別條例編列特別預算，如期發放才是正辦。

針對普發現金部分，有財政部國庫署官員表示，將依照行政院指示配合辦理，有很多執行細節還要處理，但是否能在10月以前全部執行完畢，因民眾領取需要些時間，前次普發也有6個月時間，初步看來確實是有窒礙難行的地方。

王鴻薇表示，呼籲行政院不要再做政治性操作，關於因應美國關稅貿易戰的特別條例已經通過，行政院只要依照立法院三讀通過、總統府公告的條例編列特別預算。在立法院，也會用快速通關的方式，裡面包含普發現金一萬元。

王鴻薇指出，美國自昨天起已經開始實施20%關稅，對於產業衝擊也已經開始發生。發放的時間在條例裡講得非常清楚，已經留給行政院做行政作業的時間，讓其在十月底可以發放完成。

王鴻薇說，如果按照財政部、主計處的做法的話，財政部長不會做，主計總長不會做，那就乾脆換人來做，哪裡說發個現金還要半年的時間？「請問你的薪水是不是要半年再發給你？」所以不要再推拖拉，只要按照立法院三讀通過、總統府公告的特別條例，編列特別預算，如期發放才是正辦。

針對是否排富，王鴻薇強調，在條例裡，就是全民普發現金一人一萬元，這是再清楚不過的事情，國民黨團會堅持，這是立法院所通過的版本，行政院不要擅自更改。

